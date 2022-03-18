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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак - Замбия
Ирак - Замбия: обзор матча 18 марта 2022
Ирак
18.03.2022, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Замбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирак - Замбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
13.11.2026
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23.06.2026
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26.12.2025
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Мали
1 : 1
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