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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Таиланд - Ирак
Таиланд - Ирак: обзор матча 31 августа 2017
Таиланд
31.08.2017, четверг, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ирак
34'
Д. Мерам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таиланд - Ирак
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерам
Начало матча
Статистика матча Таиланд - Ирак
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
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