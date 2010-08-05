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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Интер
Генк - Интер: обзор матча 05 августа 2010
Генк
05.08.2010, четверг, 22:00
Лига Европы
3 : 2
Первый матч – 5 : 1
Завершен
Интер
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Интер
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Оулу
Информация о матче
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