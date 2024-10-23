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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Интер
Янг Бойз - Интер: обзор матча 23 октября 2024
Янг Бойз
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 1
Завершен
Интер
90+3'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Интер
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
М. Тюрам
Пас отдал
Ф. Димарко
Замена
З. Атекаме
️️️️
Л. Блум
86'
Замена
С. Иттен
️️️️
С. Ганвула
86'
Желтая карточка
Д. Малес
81'
Замена
М. Элиа
️️️️
Л. Лакомы
77'
76'
Замена
А. Бастони
️️️️
Б. Павар
76'
Замена
М. Тюрам
️️️️
М. Тареми
61'
Замена
П. Зелински
️️️️
Г. Мхитарян
61'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
М. Арнаутович
Замена
Д. Малес
️️️️
К. Имери
59'
Замена
Э. Колли
️️️️
А. Вирджиниус
59'
54'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
К. Аугусто
48'
Пенальти не реализован!
М. Арнаутович
Желтая карточка
К. Имери
36'
35'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
Желтая карточка
Ж. Монтейру
35'
Желтая карточка
Д. Хаджам
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
(К)
ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
23
Николо Барелла
(К)
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-1-3-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
23
Бенито
27
Блум
30
Имери
30
Лаупер
24
Лакомы
23
Угринич
7
Вирджиниус
99
Монтейру
35
Ганвула
4-4-2
1
Зоммер
28
Павар
6
де Врей
28
Биссек
30
Аугусто
24
Дюмфрис
23
Барелла
22
Мхитарян
16
Фраттези
9
Тареми
7
Арнаутович
27
Блум
13
Атекаме
13
Атекаме
27
Блум
7
Вирджиниус
19
Колли
19
Колли
7
Вирджиниус
24
Лакомы
12
Элиа
12
Элиа
24
Лакомы
30
Имери
19
Малес
19
Малес
30
Имери
35
Ганвула
26
Иттен
26
Иттен
35
Ганвула
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
28
Павар
95
Бастони
95
Бастони
28
Павар
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
7
Арнаутович
10
Мартинес
10
Мартинес
7
Арнаутович
9
Тареми
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Тареми
Остались в запасе
Янг Бойз
Интер
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Янг Бойз - Интер
4
2
Всего ударов по воротам
20
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
20
7
Офсайды
0
3
Количество передач
375
536
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
0.92
3.3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
0 : 1
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
0 : 1
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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