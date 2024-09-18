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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Интер
Манчестер Сити - Интер: обзор матча 18 сентября 2024
Манчестер Сити
18.09.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Интер
82'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
Ж. Доку
️️️️
Б. Силва
80'
75'
Замена
Б. Павар
️️️️
Я. Биссек
75'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
65'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
П. Зелински
65'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
М. Тюрам
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Савиньо
46'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Де Брюйне
46'
Травма
К. Де Брюйне
46'
Желтая карточка
Р. Диаш
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
25
Аканджи
24
Гвардиол
3
Диаш
82
Льюис
16
Родри
10
Грилиш
26
Де Брюйне
17
Савиньо
9
Холанд
20
Силва
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
30
Аугусто
23
Барелла
20
Чалханоглу
7
Зелински
9
Тюрам
9
Тареми
26
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
17
Савиньо
47
Фоден
47
Фоден
17
Савиньо
20
Силва
11
Доку
11
Доку
20
Силва
28
Биссек
28
Павар
28
Павар
28
Биссек
7
Зелински
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Зелински
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
9
Тюрам
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Тюрам
Остались в запасе
Манчестер Сити
Интер
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Манчестер Сити - Интер
1
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
7
Офсайды
2
3
Количество передач
608
418
Сейвы
3
4
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.53
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Okko
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