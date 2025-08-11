Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ИМТ Белград - Железничар
ИМТ Белград - Железничар: обзор матча 11 августа 2025
ИМТ Белград
11.08.2025, понедельник, 20:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
1 : 4
Завершен
Железничар
27'
С. Джаспер
35'
J. Milosavljević
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Таблица
Протокол ИМТ Белград - Железничар
Завершен
Желтая карточка
Vicky Kiankaulua
90'
+3
Желтая карточка
Nikola Glišić
84'
83'
Замена
Stefan Cvetković
️️️️➡️️
Силвестер Джаспер
82'
Замена
Marko Konatar
️️️️➡️️
Nikola Đuričić
82'
Замена
Янко Евремович
️️️️➡️️
Jovan Milosavljević
Замена
Kenroy Campbell
️️️️➡️️
U. Bonnet
79'
Замена
Sankara Karamoko
️️️️➡️️
Miloš Jović
62'
Желтая карточка
Nikola Krstić
50'
Замена
Vladimir Radočaj
️️️️➡️️
Dusan Zagar
46'
Замена
Vicky Kiankaulua
️️️️➡️️
Luka Luković
40'
40'
Замена
Nemanja Vidojević
️️️️➡️️
Miloš Kosanović
Замена
Marko Luković
️️️️➡️️
Stefan Bastaja
39'
35'
ГОЛ! 0:2!
Jovan Milosavljević
27'
ГОЛ! 0:1!
Силвестер Джаспер
Пас отдал
A. Razak Yusif
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
90
Bojan Brać
ВР
4
Antoine Batisse
ЦЗ
7
Nikola Glišić
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
22
Vasilije Novicic
ЦП
10
Dusan Zagar
ЦП
9
Miloš Jović
ЦФ
11
U. Bonnet
ЦФ
8
Luka Luković
ЦФ
25
Nikola Krstić
(К)
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Железничар
1
Зоран Попович
(К)
ВР
6
Mirko Milikić
ЦЗ
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
33
Nikola Đuričić
ЦП
21
Branislav Knežević
ЦП
16
Hristo Ivanov
ЦП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
13
Aleksa Kuljanin
ЦФ
12
A. Razak Yusif
ЦФ
27
Силвестер Джаспер
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
ИМТ Белград
12
Kadir Gicic
ВР
15
Siniša Popović
ЦЗ
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
24
Marko Luković
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
94
Vicky Kiankaulua
ЦП
80
Irfan Zulfić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
66
Kenroy Campbell
ЦФ
50
Sankara Karamoko
ЦФ
Железничар
25
Ognjen Lukić
ВР
5
Nemanja Vidojević
ЦЗ
3
Marko Konatar
ЦЗ
19
Uroš Tegeltija
ЦП
10
Dario Grgić
ЦП
17
Nikola Jovanović
ЦП
11
Stefan Cvetković
ЦП
20
Янко Евремович
ПВ
24
Đorđe Glavinić
ЦФ
18
Stefan Pirgić
ЦФ
70
Kwaku Karikari
ЦФ
2-4-4
90
4
7
16
22
10
14
9
25
8
11
2-4-4
1
Попович
6
15
21
16
22
33
9
27
Джаспер
12
13
16
24
24
16
8
94
94
8
10
27
27
10
11
66
66
11
9
50
50
9
15
5
5
15
33
3
3
33
27
Джаспер
11
11
27
Джаспер
22
20
Евремович
20
Евремович
22
Статистика матча ИМТ Белград - Железничар
3
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
10
Офсайды
1
3
Количество передач
380
349
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
1
4
