Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - Раднички 1923
Явор - Раднички 1923: обзор матча 11 августа 2025
Явор
11.08.2025, понедельник, 20:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Раднички 1923
17'
B. Loue
48'
S. Cimbaljević
58'
B. Mirčetić (П)
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Таблица
Протокол Явор - Раднички 1923
Завершен
90'
+10
Желтая карточка
M. Ristic
90'
+6
Желтая карточка
Stefan Cimbaljević
Желтая карточка
Никола Васильевич
90'
+3
90'
+1
Замена
Лука Станковски
️️️️➡️️
Louay Ben Hassine
88'
Желтая карточка
Milan Mitrović
Замена
Dušan Pantelić
️️️️➡️️
Boubacari Doucoure
82'
Замена
Lazar Mićić
️️️️➡️️
Bayere Loue
82'
Желтая карточка
Petar Petrović
81'
78'
Замена
Nikola Skrobonja
️️️️➡️️
Kilian Bevis
Замена
Petar Đoković
️️️️➡️️
Ognjen Krsmanović
72'
69'
Желтая карточка
Kilian Bevis
Желтая карточка
Mamane Amadou Sabo
58'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Bogdan Mirčetić
48'
ГОЛ! 1:1!
Stefan Cimbaljević
Пас отдал
Alfa Baldé
46'
Желтая карточка
Milan Vidakov
46'
Замена
Milan Vidakov
️️️️➡️️
Stephen Chinedu
46'
Замена
Alfa Baldé
️️️️➡️️
Tomislav Dadić
46'
Замена
Stefan Cimbaljević
️️️️➡️️
Matija Gluščević
Желтая карточка
Boubacari Doucoure
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Bayere Loue
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
1
Никола Васильевич
ВР
26
Djordje Skoko
ЦЗ
5
Nemanja Djokic
ЦЗ
21
Petar Petrović
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ПЗ
22
Ognjen Krsmanović
ЦП
6
Mamane Amadou Sabo
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
19
Boubacari Doucoure
(К)
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Раднички 1923
88
Владимир Стойкович
ВР
50
Tomislav Dadić
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
7
Matija Gluščević
ЦЗ
99
Louay Ben Hassine
ЦЗ
8
Мехмед Чосич
ПЗ
27
M. Ristic
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
15
Milan Mitrović
(К)
ЦФ
9
Stephen Chinedu
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
Явор
12
Dimitrije Stevanović
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
20
Aleksa Radonjić
ЦП
25
Petar Đoković
ЦП
8
Nemanja Krstić
ЦП
10
Dušan Pantelić
ЦП
15
Dušan Ristić
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
31
Martin Andjelkovic
ЦФ
28
Lazar Mićić
ЦФ
7
Slaviša Stojanović
ЦФ
Раднички 1923
81
Luka Lijeskić
ВР
23
Bojan Adžić
ЦЗ
5
Nikola Marjanović
ЦЗ
25
Данило Митрович
ЦЗ
33
Stefan Cimbaljević
ЦЗ
21
Йован Илич
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
51
Nikola Skrobonja
ЦП
80
Лука Станковски
ЦП
17
Alfa Baldé
ЦФ
90
Milan Vidakov
ЦФ
4-4-2
1
Васильевич
26
5
21
13
Бьекович
22
32
19
6
27
3
3-2-2-3
88
Стойкович
14
7
99
8
Чосич
50
27
10
9
15
44
22
25
25
22
19
10
10
19
27
28
28
27
7
33
33
7
10
51
51
10
99
80
Станковски
80
Станковски
99
50
17
17
50
9
90
90
9
Остались в запасе
Явор
Раднички 1923
12
Dimitrije Stevanović
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
20
Aleksa Radonjić
ЦП
8
Nemanja Krstić
ЦП
15
Dušan Ristić
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
31
Martin Andjelkovic
ЦФ
7
Slaviša Stojanović
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
81
Luka Lijeskić
ВР
23
Bojan Adžić
ЦЗ
5
Nikola Marjanović
ЦЗ
25
Данило Митрович
ЦЗ
21
Йован Илич
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
Главный тренер
Деян Йоксимович
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
20
Aleksa Radonjić
ЦП
8
Nemanja Krstić
ЦП
15
Dušan Ristić
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
31
Martin Andjelkovic
ЦФ
7
Slaviša Stojanović
ЦФ
Остались в запасе
81
Luka Lijeskić
ВР
23
Bojan Adžić
ЦЗ
5
Nikola Marjanović
ЦЗ
25
Данило Митрович
ЦЗ
21
Йован Илич
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Деян Йоксимович
Статистика матча Явор - Раднички 1923
4
5
Всего ударов по воротам
6
29
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
25
75
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
1
7
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
177
522
Сейвы
5
0
Точность передач %
56
88
Удары мимо ворот
3
13
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
1
11
Новости команд
Все
Явор
Раднички 1923
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
20 января, 08:56
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
10 декабря 2024, 18:29
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
10 декабря 2024, 18:29
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
20 января, 08:56
Больше новостей
Сербия. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 5 тур
Войводина
- : -
16.08.2025
Явор
Сербия. Суперлига, 5 тур
Раднички 1923
- : -
17.08.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
17.08.2025
ОФК
Сербия. Суперлига, 5 тур
Партизан
- : -
17.08.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 5 тур
Железничар
- : -
17.08.2025
Раднички
Сербия. Суперлига, 5 тур
Войводина
- : -
16.08.2025
Явор
Сербия. Суперлига, 5 тур
Раднички 1923
- : -
17.08.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
17.08.2025
ОФК
Сербия. Суперлига, 5 тур
Партизан
- : -
17.08.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 5 тур
Железничар
- : -
17.08.2025
Раднички
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
- : -
23.08.2025
ТСЦ Бачка Топола
Последние матчи
Все
Явор
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 4 тур
Явор
2 : 2
11.08.2025
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 3 тур
Партизан
2 : 1
03.08.2025
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 3 тур
ОФК
1 : 0
02.08.2025
Явор
Лига конференций, 2 раунд
КИ Клаксвик
1 : 0
31.07.2025
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 1
27.07.2025
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Явор
2 : 2
11.08.2025
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 3 тур
ОФК
1 : 0
02.08.2025
Явор
Сербия. Суперлига, 1 тур
Црвена Звезда
4 : 0
19.07.2025
Явор
Сербия. Суперлига, 4 тур
Явор
2 : 2
11.08.2025
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 3 тур
Партизан
2 : 1
03.08.2025
Раднички 1923
Лига конференций, 2 раунд
КИ Клаксвик
1 : 0
31.07.2025
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 1
27.07.2025
Железничар
Лига конференций, 2 раунд
Раднички 1923
0 : 0
24.07.2025
КИ Клаксвик
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: