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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Португалия (мол) - Хорватия (мол.)
Португалия (мол) - Хорватия (мол.): обзор матча 25 марта 2021
Португалия (мол)
25.03.2021, четверг, 23:00
Молодежный чемпионат Европы, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Хорватия (мол.)
68'
Ф. Виейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия (мол) - Хорватия (мол.)
75'
Замена
М. Жапер
️️️️
К. Бистрович
75'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
Б. Франьич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Виейра
Пас отдал
Д. Мота
68'
67'
Замена
П. Муса
️️️️
Л. Майер
67'
Замена
Х. Бабец
️️️️
Н. Моро
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Флорентину
64'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Тринкау
63'
Замена
Д. Мота
️️️️
Т. Томаш
63'
63'
Замена
Д. Визингер
️️️️
С. Куленович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия (мол)
1
Диогу Кошта
ВР
4
Диогу Кейруш
ЦЗ
5
Диогу Лейте
ЦЗ
0
Тьерри Корреа
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
0
Флорентину
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
0
Жедсон Фернандеш
ЦП
23
Витинья
ЦП
0
Тиагу Томаш
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Руй Жорже
Хорватия (мол.)
0
Адриан Шемпер
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Марин Шверко
ЦЗ
22
Марио Вушкович
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
0
Бартол Франьич
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
0
Кристиян Бистрович
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
0
Сандро Куленович
ЦФ
Португалия (мол)
0
Луиш Максимиану
ВР
0
Жоау Виржиния
ВР
0
Даниэль Браганца
ЦЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
15
Жоау Мариу
ПЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
16
Филипе Соареш
ЦП
0
Фабиу Виейра
ПП
0
Педру Перейра
ПВ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Дани Мота
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Хорватия (мол.)
0
Иван Невистич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
4
Давид Чолина
ЛЗ
15
Крешимир Кризманич
ЦЗ
21
Дарио Шпикич
ЛВ
19
Матей Вук
ЛВ
3
Хрвойе Бабец
ОП
13
Михаэл Жапер
ОП
6
Дарко Неясмич
ОП
18
Марко Дивкович
ЦФ
11
Петар Муса
ЦФ
0
Дарио Визингер
ЦФ
4-1-3-2
1
Кошта
0
Корреа
4
Кейруш
5
Лейте
2
Далот
0
Флорентину
19
Гонсалвеш
0
Фернандеш
23
Витинья
16
Тринкау
0
Томаш
4-1-3-1-1
0
Шемпер
2
Шверко
22
Вушкович
25
Эрлич
6
Брадарич
0
Франьич
7
Майер
0
Бистрович
8
Моро
18
Иванушец
0
Куленович
16
Тринкау
14
Консейсау
14
Консейсау
16
Тринкау
0
Томаш
9
Мота
9
Мота
0
Томаш
0
Флорентину
0
Виейра
0
Виейра
0
Флорентину
0
Франьич
21
Шпикич
21
Шпикич
0
Франьич
8
Моро
3
Бабец
3
Бабец
8
Моро
0
Бистрович
13
Жапер
13
Жапер
0
Бистрович
7
Майер
11
Муса
11
Муса
7
Майер
0
Куленович
0
Визингер
0
Визингер
0
Куленович
Остались в запасе
Португалия (мол)
Хорватия (мол.)
0
Даниэль Браганца
ЦЗ
0
Педру Перейра
ПВ
15
Жоау Мариу
ПЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
0
Луиш Максимиану
ВР
0
Жоау Виржиния
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
16
Филипе Соареш
ЦП
Главный тренер
Руй Жорже
18
Марко Дивкович
ЦФ
19
Матей Вук
ЛВ
6
Дарко Неясмич
ОП
4
Давид Чолина
ЛЗ
15
Крешимир Кризманич
ЦЗ
0
Иван Невистич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
Остались в запасе
0
Даниэль Браганца
ЦЗ
0
Педру Перейра
ПВ
15
Жоау Мариу
ПЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
0
Луиш Максимиану
ВР
0
Жоау Виржиния
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
16
Филипе Соареш
ЦП
Остались в запасе
18
Марко Дивкович
ЦФ
19
Матей Вук
ЛВ
6
Дарко Неясмич
ОП
4
Давид Чолина
ЛЗ
15
Крешимир Кризманич
ЦЗ
0
Иван Невистич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
Главный тренер
Руй Жорже
Статистика матча Португалия (мол) - Хорватия (мол.)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Грузия (мол)
0 : 4
17.06.2025
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Португалия (мол)
5 : 0
14.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Англия (мол)
4 : 2
24.03.2025
Португалия (мол)
Хорватия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия (мол.)
3 : 2
22.03.2025
Египет U20
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия (мол.)
2 : 1
19.03.2025
Хорватия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
2 : 1
31.05.2021
Хорватия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Хорватия (мол.)
1 : 2
31.03.2021
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Хорватия (мол.)
3 : 2
28.03.2021
Швейцария (мол.)
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