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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нымме Калью - Хонка
Нымме Калью - Хонка: обзор матча 07 июля 2011
Нымме Калью
07.07.2011, четверг, 20:30
Лига Европы
0 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Хонка
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Матчи команд
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Калью
1 : 0
01.11.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Хонка
0 : 0
20.07.2023
Тобол
Лига конференций, 1 раунд
Тобол
2 : 1
13.07.2023
Хонка
Лига конференций, 2 раунд
Хонка
0 : 1
29.07.2021
Домжале
Лига конференций, 2 раунд
Домжале
1 : 1
20.07.2021
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 3
15.07.2021
Хонка
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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Нымме Калью
Хонка
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
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7 июля
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2025.07.22 13:30
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2025.07.09 08:22
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
28 эстонских клубов потребовали исключить Россию из УЕФА
4 февраля
21
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
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2023.01.10 16:18
Вратарь «Ростова» Рудаков перешел в финскую «Хонку»
2021.12.25 13:47
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