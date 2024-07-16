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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ХИК - Паневежис
ХИК - Паневежис: обзор матча 16 июля 2024
ХИК
16.07.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Паневежис
38'
Л. Эрвин
45'
Э. Велюлис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Паневежис
80'
Замена
М. Бенета
️️️️
Э. Велюлис
Замена
А. Альбанезе
️️️️
С. Хостикка
65'
65'
Замена
Н. Босанчич
️️️️
Ф. Паласиос
65'
Замена
Н. Мбо
️️️️
С. Гуссиас
64'
Желтая карточка
Р. Расимавичюс
Замена
К. Палумец
️️️️
Л. Лингман
56'
Замена
Л. Планж
️️️️
K. Meriluoto
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
Э. Велюлис
ГОЛ! 1:0!
Л. Эрвин
Пас отдал
С. Хостикка
38'
Желтая карточка
А. Хальме
15'
Желтая карточка
С. Хостикка
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Паневежис
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
32
Рокас Расимавичюс
ПЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
21
L. De Vega Lima
ЦП
7
Эрнестас Велюлис
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
1
Emil Tîmbur
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
20
Йован Чадженович
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
80
Кевор Палумец
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
21
Энтони Олусанья
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Паневежис
1
Витаутас Черняускас
ВР
97
E. Kloniunas
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
29
Маркас Бенета
ЦЗ
88
Неманья Босанчич
ЦФ
36
Ноэль Мбо
ЦФ
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
2-2-4
1
23
Паллас
6
Хальме
10
Лингман
9
Кескинен
7
Хостикка
8
9
94
Эрвин
4-1-2-1-3
32
Расимавичюс
2
Климавичус
27
Мазань
4
Дубра
5
Горобсов
21
7
Велюлис
31
Паласиос
20
Чадженович
28
Гуссиас
1
10
Лингман
80
Палумец
80
Палумец
10
Лингман
7
Хостикка
10
Альбанезе
10
Альбанезе
7
Хостикка
9
7
Планж
7
Планж
9
7
Велюлис
29
Бенета
29
Бенета
7
Велюлис
31
Паласиос
88
Босанчич
88
Босанчич
31
Паласиос
28
Гуссиас
36
Мбо
36
Мбо
28
Гуссиас
Остались в запасе
ХИК
Паневежис
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
37
Атому Танака
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
12
Хассан Банде
ЛВ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
97
E. Kloniunas
ЦЗ
1
Витаутас Черняускас
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
37
Атому Танака
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
12
Хассан Банде
ЛВ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Остались в запасе
97
E. Kloniunas
ЦЗ
1
Витаутас Черняускас
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Джино Леттьери
Статистика матча ХИК - Паневежис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Паневежис
Литва. А-Лига, 36 тур
Паневежис
1 : 2
08.11.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 35 тур
Паневежис
1 : 0
31.10.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 34 тур
Джюгас Тельшай
2 : 1
25.10.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 33 тур
Паневежис
2 : 1
17.10.2026
Банга
Литва. А-Лига, 31 тур
Паневежис
0 : 1
13.09.2026
Кауно Жальгирис
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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