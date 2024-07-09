Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Паневежис - ХИК
Паневежис - ХИК: обзор матча 09 июля 2024
Паневежис
09.07.2024, вторник, 18:30
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
ХИК
17'
Э. Велюлис
65'
Н. Мартин Горобсов (П)
67'
Н. Мбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Паневежис - ХИК
Желтая карточка
Н. Мартин Горобсов
90'
Замена
М. Бенета
️️️️
Э. Велюлис
75'
Вторая желтая
Ш. Дьен
71'
Желтая карточка
Н. Мбо
67'
ГОЛ! 3:0!
Н. Мбо
Пас отдал
Р. Мазань
67'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Мартин Горобсов
65'
Замена
Н. Мбо
️️️️
С. Гуссиас
62'
Замена
Й. Чадженович
️️️️
Ф. Паласиос
62'
Желтая карточка
Ш. Дьен
58'
ГОЛ! 1:0!
Э. Велюлис
Пас отдал
Ф. Паласиос
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Паневежис
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
21
L. De Vega Lima
ЦП
7
Эрнестас Велюлис
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
31
Федерико Паласиос
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
9
Топи Кескинен
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Паневежис
1
Витаутас Черняускас
ВР
97
E. Kloniunas
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
29
Маркас Бенета
ЦЗ
36
Ноэль Мбо
ЦФ
88
Неманья Босанчич
ЦФ
20
Йован Чадженович
ЦФ
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
80
Кевор Палумец
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
3-1-2-4
4
Дубра
2
Климавичус
27
Мазань
5
Горобсов
21
7
Велюлис
21
Дьен
28
Гуссиас
31
Паласиос
1
3-2-1-3
85
Мяенпяя
4
Тойвио
33
Томаш
23
Паллас
9
Кескинен
10
Лингман
12
Банде
8
7
Хостикка
7
Планж
7
Велюлис
29
Бенета
29
Бенета
7
Велюлис
28
Гуссиас
36
Мбо
36
Мбо
28
Гуссиас
31
Паласиос
20
Чадженович
20
Чадженович
31
Паласиос
Остались в запасе
Паневежис
ХИК
97
E. Kloniunas
ЦЗ
1
Витаутас Черняускас
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
88
Неманья Босанчич
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
1
Jesse Öst
ВР
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
80
Кевор Палумец
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
97
E. Kloniunas
ЦЗ
1
Витаутас Черняускас
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
88
Неманья Босанчич
ЦФ
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
80
Кевор Палумец
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча Паневежис - ХИК
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Паневежис
Литва. А-Лига, 36 тур
Паневежис
1 : 2
08.11.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 35 тур
Паневежис
1 : 0
31.10.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 34 тур
Джюгас Тельшай
2 : 1
25.10.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 33 тур
Паневежис
2 : 1
17.10.2026
Банга
Литва. А-Лига, 31 тур
Паневежис
0 : 1
13.09.2026
Кауно Жальгирис
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Aukštaitija Stadium, Panevezys
Новости команд
Все
Паневежис
ХИК
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ХИК» – «Мазеруэлл»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Тобол» – «Паневежис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Тобол» – «Паневежис»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Паневежис» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026
23 июля
«Тобол» – «Паневежис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Тобол» – «Паневежис»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Паневежис» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026
23 июля
«Паневежис» – «Тобол»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ХИК» – «Мазеруэлл»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию
2025.11.15 14:29
2
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
2025.07.17 22:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+