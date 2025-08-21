Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Хиберниан - Легия
Хиберниан - Легия: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Хиберниан
21.08.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
Легия
Матч
Статистика матча Хиберниан - Легия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
Новости команд
Все
Хиберниан
Легия
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
30 июля, 20:33
«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62
30 июля, 20:29
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
23 июля, 08:36
«Актобе» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
17 июля, 17:50
«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62
30 июля, 20:29
Экс-спартаковец МакГиди завершил карьеру
17 октября 2024, 17:34
2
Яковлев назвал экс-игрока «Спартака», который выпивал бутылку виски за пять минут: «Для него это как вода»
11 октября 2024, 13:44
10
The Sun: защитник «Хиберниана» Портеус – январская цель «Краснодара»
12 декабря 2021, 13:12
Агент Нисбета подтвердил интерес «Краснодара» и «Спартака»
5 июля 2021, 09:52
1
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
30 июля, 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
23 июля, 08:36
«Актобе» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
17 июля, 17:50
Белорус Шкурин испугался лететь на матч в Казахстан из-за угрозы ареста
16 июля, 12:32
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Хиберниан
Легия
Польша. Экстракласа, 5 тур
Висла Плоцк
1 : 0
17.08.2025
Легия
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 3
14.08.2025
Партизан
Польша. Экстракласа, 4 тур
Легия
3 : 1
10.08.2025
ГКС Катовице
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
2 : 2
10.08.2025
Килмарнок
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 3
14.08.2025
Партизан
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
2 : 2
10.08.2025
Килмарнок
Лига конференций, 3 раунд
Партизан
0 : 2
07.08.2025
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди
1 : 2
03.08.2025
Хиберниан
Лига Европы, 2 раунд
Хиберниан
1 : 2
31.07.2025
Мидтьюлланд
Польша. Экстракласа, 5 тур
Висла Плоцк
1 : 0
17.08.2025
Легия
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Польша. Экстракласа, 4 тур
Легия
3 : 1
10.08.2025
ГКС Катовице
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 3 тур
Легия
0 : 0
03.08.2025
Арка
