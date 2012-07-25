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Хельсингборг - ТНС
Хельсингборг - ТНС: обзор матча 25 июля 2012
Хельсингборг
25.07.2012, среда, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
ТНС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хельсингборг - ТНС
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Стадион:
Олимпия
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Хельсингборг
ТНС
ТНС – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024
2024.10.24 20:50
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2024.10.05 14:48
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«Фиорентина» – ТНС: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
2024.10.03 20:50
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
Агент объяснил, зачем Гигович приостановил контракт с «Ростовом» на два месяца
2022.07.02 14:31
«Хельсингборг» продлил аренду полузащитника «Ростова» Гиговича
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Агент Гиговича рассказал, от чего будет зависеть возвращение шведа в «Ростов»
2022.06.17 18:57
Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом»
2022.03.16 00:41
1
«Ростов» подписал шведских полузащитников Альмквиста и Гиговича
2020.10.15 21:14
3
ТНС – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024
2024.10.24 20:50
УЕФА ошибся в фамилии игрока в матче Лиги конференций и назвал его «Маканус»
2024.10.05 14:48
1
«Фиорентина» – ТНС: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
2024.10.03 20:50
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
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