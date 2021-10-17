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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Мьёндален
Хаугесунд - Мьёндален: обзор матча 17 октября 2021
Хаугесунд
17.10.2021, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
7 : 0
Завершен
Мьёндален
26'
А. Ндур
40'
А. Ндур
45+1'
А. Ндур
68'
М. Самуэльсен
81'
А. Содерлунд
85'
А. Содерлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Мьёндален
ГОЛ! 6:0!
А. Содерлунд
85'
ГОЛ! 5:0!
А. Содерлунд
81'
78'
Замена
M. Bækken
️️️️
I. Twum
Замена
К. Вельде
️️️️
А. Ндур
78'
Замена
А. Столас
️️️️
Т. Педерсен
78'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
М. Самуэльсен
71'
Замена
Т. Наустдал
️️️️
С. Лизет
70'
ГОЛ! 4:0!
М. Самуэльсен
Пас отдал
С. Лизет
68'
68'
Замена
S. Aasmundsen
️️️️
C. Gauseth
Желтая карточка
U. Tillung Fredriksen
60'
57'
Желтая карточка
C. Gauseth
46'
Замена
M. Ovenstad
️️️️
Н. Вальстад
46'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
S. Overby
ГОЛ! 3:0!
А. Ндур
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Ндур
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Ндур
Пас отдал
A. Baertelsen
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Мьёндален
21
Herman Kleppa
ЦП
3
S. Overby
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Хаугесунд
20
Торье Наустдал
ЦП
23
Александер Столас
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
39
Mathias Tjoland
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Мьёндален
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
2-1-5
21
2
Теркильдсен
14
Самуэльсен
23
Лизет
1
Селвик
23
Сандберг
25
Ндур
18
Кригард
1-5
21
11
1
4
11
Вальстад
9
23
Лизет
20
Наустдал
20
Наустдал
23
Лизет
23
Педерсен
23
Столас
23
Столас
23
Педерсен
25
Ндур
99
Вельде
99
Вельде
25
Ндур
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
11
33
33
11
3
7
Ларсен
7
Ларсен
3
18
19
19
18
11
Вальстад
17
17
11
Вальстад
Остались в запасе
Хаугесунд
Мьёндален
39
Mathias Tjoland
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
39
Mathias Tjoland
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Хаугесунд - Мьёндален
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Мьёндален
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
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