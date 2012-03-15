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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ганновер-96 - Стандард
Ганновер-96 - Стандард: обзор матча 15 марта 2012
Ганновер-96
15.03.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Стандард
4'
М. Абделлауе
21'
Кану (АГ)
73'
Кану (АГ)
90+2'
С. Пинту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Стандард
ГОЛ! 4:0!
С. Пинту
Пас отдал
Д. Я Конан
+2
Замена
А. Лала
️️️️
М. Шмидебах
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Г. Сирьяк
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Кану
Замена
Л. Мануэль Сейхас
️️️️
Й. ван Дамм
Замена
Д. Я Конан
️️️️
М. Абделлауе
Желтая карточка
К. Шульц
Желтая карточка
Й. ван Дамм
Вторая желтая
С. Гакпе
Замена
К. Шульц
️️️️
К. Пандер
Желтая карточка
К. Хагги
Желтая карточка
Д. Опаре
Замена
Д. Опаре
️️️️
Л. Киман
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Кану
19'
Желтая карточка
С. Гакпе
ГОЛ! 1:0!
М. Абделлауе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЛЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
24
Мануэль Шмидебах
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Стандард
26
Синан Болат
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
25
Кану
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
71
Йони Бюйенс
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
7
Мохамед Тчите
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Стандард
1
Антони Морис
ВР
55
Рами Гершон
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
3
Карим Белхосин
ЦП
20
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Цилер
5
Эггиманн
34
Рауш
5
Хагги
6
Черундоло
18
Пинту
24
Пандер
24
Шмидебах
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
3-2-2-3
26
Болат
15
Поконьоли
23
Киман
20
Фелипе
25
Кану
37
ван Дамм
71
Бюйенс
21
Ванкер
90
Сирьяк
6
Гакпе
7
Тчите
24
Пандер
19
Шульц
19
Шульц
24
Пандер
24
Шмидебах
68
Лала
68
Лала
24
Шмидебах
25
Абделлауе
11
Конан
11
Конан
25
Абделлауе
23
Киман
40
Опаре
40
Опаре
23
Киман
37
ван Дамм
20
Сейхас
20
Сейхас
37
ван Дамм
90
Сирьяк
44
Батшуайи
44
Батшуайи
90
Сирьяк
Остались в запасе
Ганновер-96
Стандард
14
Маркус Миллер
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
3
Карим Белхосин
ЦП
1
Антони Морис
ВР
55
Рами Гершон
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Жозе Рига
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Остались в запасе
3
Карим Белхосин
ЦП
1
Антони Морис
ВР
55
Рами Гершон
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Жозе Рига
Статистика матча Ганновер-96 - Стандард
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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