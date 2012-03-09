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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Ганновер-96
Стандард - Ганновер-96: обзор матча 09 марта 2012
Стандард
09.03.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Ганновер-96
27'
Й. Бюйенс
30'
М. Тчите
22'
Л. Штиндль (П)
56'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Ганновер-96
+3
Желтая карточка
А. Собич
+3
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Д. Я Конан
Замена
К. Шульц
️️️️
К. Рауш
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Г. Сирьяк
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
С. Гакпе
Желтая карточка
С. Черундоло
Замена
Л. Мануэль Сейхас
️️️️
Й. ван Дамм
Желтая карточка
А. Собич
Желтая карточка
Л. Киман
Замена
А. Собич
️️️️
М. Диуф
ГОЛ! 2:2!
М. Диуф
ГОЛ! 2:1!
М. Тчите
ГОЛ! 1:1!
Й. Бюйенс
Пас отдал
М. Тчите
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
26
Синан Болат
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
25
Кану
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЛЗ
23
Софиан Шахед
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
34
Константин Рауш
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Стандард
55
Рами Гершон
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
3
Карим Белхосин
ЦП
20
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
3-2-2-3
26
Болат
23
Киман
20
Фелипе
15
Поконьоли
37
ван Дамм
25
Кану
21
Ванкер
71
Бюйенс
90
Сирьяк
7
Тчите
6
Гакпе
4-1-1-2-2
20
Цилер
6
Черундоло
23
Шахед
5
Хагги
5
Эггиманн
18
Пинту
24
Пандер
13
Штиндль
34
Рауш
11
Конан
92
Диуф
37
ван Дамм
20
Сейхас
20
Сейхас
37
ван Дамм
6
Гакпе
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
6
Гакпе
90
Сирьяк
44
Батшуайи
44
Батшуайи
90
Сирьяк
34
Рауш
19
Шульц
19
Шульц
34
Рауш
11
Конан
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
11
Конан
92
Диуф
9
Собич
9
Собич
92
Диуф
Остались в запасе
Стандард
Ганновер-96
3
Карим Белхосин
ЦП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
55
Рами Гершон
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
Главный тренер
Жозе Рига
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
3
Карим Белхосин
ЦП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
55
Рами Гершон
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Жозе Рига
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Стандард - Ганновер-96
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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