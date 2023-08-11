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Расписание матчей
Германия. Кубок
Зандхаузен - Ганновер-96
Зандхаузен - Ганновер-96: обзор матча 11 августа 2023
Зандхаузен
11.08.2023, пятница, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
4 : 3
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Ганновер-96
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Зандхаузен - Ганновер-96
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
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Зандхаузен
Ганновер-96
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