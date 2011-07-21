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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хонка - Хэкен
Хонка - Хэкен: обзор матча 21 июля 2011
Хонка
21.07.2011, четверг, 20:00
Лига Европы
0 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Хэкен
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Личные встречи
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Статистика матча Хонка - Хэкен
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0
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0
Матчи команд
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Хонка
0 : 0
20.07.2023
Тобол
Лига конференций, 1 раунд
Тобол
2 : 1
13.07.2023
Хонка
Лига конференций, 2 раунд
Хонка
0 : 1
29.07.2021
Домжале
Лига конференций, 2 раунд
Домжале
1 : 1
20.07.2021
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 3
15.07.2021
Хонка
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
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Хонка
Хэкен
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:36
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.06 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.30 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:05
Роман Еременко подписал контракт с новым клубом
2023.05.05 13:36
3
Рудаков: «За последний год цены на все в Финляндии выросли процентов на 20»
2023.02.25 09:26
Воспитанник «Зенита» Рудаков сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Финляндии
2023.02.23 19:20
Финский клуб на полгода продлил аренду вратаря «Ростова»
2023.01.10 16:18
Вратарь «Ростова» Рудаков перешел в финскую «Хонку»
2021.12.25 13:47
4
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:36
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.06 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.30 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:05
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