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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гзира Юнайтед - Вольфсберг
Гзира Юнайтед - Вольфсберг: обзор матча 09 августа 2022
Гзира Юнайтед
09.08.2022, вторник, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 4
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Вольфсберг
12'
Т. Барибо
33'
Д. Баумгартнер
59'
Т. Рохер (П)
84'
А. Боакье
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гзира Юнайтед - Вольфсберг
84'
ГОЛ! 0:4!
А. Боакье
Пас отдал
М. Тафернер
75'
Замена
А. Боакье
️️️️
К. Кершбаумер
Замена
B. Borg
️️️️
Н. Мускат
70'
Замена
A. Borg
️️️️
T. Kolega
70'
Вторая желтая
Жефферсон
66'
62'
Желтая карточка
А. Ясич
61'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Т. Рохер
59'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Т. Рохер
Вторая желтая
Z. Scerri
53'
Желтая карточка
Z. Scerri
52'
Желтая карточка
C. Gauci
46'
46'
Замена
М. Тафернер
️️️️
Т. Балло
Замена
T.
️️️️
Л. Табоне
46'
Замена
C. Gauci
️️️️
R. Correa
46'
Желтая карточка
Z. Scerri
39'
Желтая карточка
Жефферсон
39'
38'
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Баумгартнер
Пас отдал
Т. Балло
Желтая карточка
М. Диас
23'
18'
Желтая карточка
Р. Шифферль
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барибо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гзира Юнайтед
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
3
Габриэль Менц
ЦЗ
44
Марко Чосич
ЦЗ
6
Ники Мускат
ЦП
14
T. Kolega
ЦФ
9
Марсело Диас
ЦФ
5
Люк Табоне
ЦФ
14
Luis Riascos
ЦФ
8
Z. Scerri
ЦФ
94
Жефферсон
ЦФ
0
R. Correa
ЦФ
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Гзира Юнайтед
4
Andy Borg
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
18
Taliana Nashton
ЦП
26
Mohamed Alouzi
ЦП
47
Brooklyn Borg
ЦП
91
Максуэл Самурай
ЦФ
24
Krassimir Zammit
ЦФ
93
Thiaguinho
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
17
Clive Gauci
ЦФ
98
Джексон Мендоса
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
12
Маттео Анзолин
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
18
Эрвин Омич
ЦП
20
Августин Боакье
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
2-1-5
30
3
Менц
44
Чосич
6
Мускат
14
0
94
Жефферсон
8
5
Табоне
4-3-1-1
39
Бонманн
37
Шифферль
27
Новак
3
Шерцер
22
Баумгартнер
8
Пизингер
16
Ляйтгеб
18
Рохер
8
Балло
9
Барибо
14
4
4
14
6
Мускат
47
47
6
Мускат
5
Табоне
93
93
5
Табоне
0
17
17
0
8
Балло
30
Тафернер
30
Тафернер
8
Балло
7
Кершбаумер
20
Боакье
20
Боакье
7
Кершбаумер
18
Рохер
9
Вергос
9
Вергос
18
Рохер
Остались в запасе
Гзира Юнайтед
Вольфсберг
70
Стив Писани
ЦП
18
Taliana Nashton
ЦП
26
Mohamed Alouzi
ЦП
91
Максуэл Самурай
ЦФ
24
Krassimir Zammit
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
98
Джексон Мендоса
ЦФ
21
Давид Скубль
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
12
Маттео Анзолин
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
18
Эрвин Омич
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
70
Стив Писани
ЦП
18
Taliana Nashton
ЦП
26
Mohamed Alouzi
ЦП
91
Максуэл Самурай
ЦФ
24
Krassimir Zammit
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
98
Джексон Мендоса
ЦФ
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
12
Маттео Анзолин
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
18
Эрвин Омич
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Гзира Юнайтед - Вольфсберг
5
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Гзира Юнайтед
0 : 2
17.08.2023
Виктория
Лига конференций, 3 раунд
Виктория
4 : 0
10.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
2 : 1
02.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 0
27.07.2023
Дюделанж
Лига конференций, 1 раунд
Гленторан
1 : 0
20.07.2023
Гзира Юнайтед
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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