Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вольфсберг - Гзира Юнайтед
Вольфсберг - Гзира Юнайтед: обзор матча 03 августа 2022
Вольфсберг
03.08.2022, среда, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Гзира Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Гзира Юнайтед
90'
Замена
C. Gauci
️️️️
Z. Scerri
84'
Желтая карточка
М. Диас
Замена
А. Боакье
️️️️
К. Кершбаумер
83'
83'
Замена
T. Kolega
️️️️
Жефферсон
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Рохер
77'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
С. Пизингер
74'
69'
Замена
Д. Мендоса
️️️️
М. Самурай
68'
Желтая карточка
R. Correa
Замена
М. Тафернер
️️️️
Т. Балло
46'
Желтая карточка
С. Пизингер
20'
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
12
Маттео Анзолин
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Гзира Юнайтед
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
3
Габриэль Менц
ЦЗ
44
Марко Чосич
ЦЗ
6
Ники Мускат
ЦП
14
Luis Riascos
ЦФ
5
Люк Табоне
ЦФ
91
Максуэл Самурай
ЦФ
94
Жефферсон
ЦФ
0
R. Correa
ЦФ
8
Z. Scerri
ЦФ
9
Марсело Диас
ЦФ
Вольфсберг
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
20
Августин Боакье
ЦП
18
Эрвин Омич
ЦП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Гзира Юнайтед
4
Andy Borg
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
47
Brooklyn Borg
ЦП
24
Krassimir Zammit
ЦФ
93
Thiaguinho
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
17
Clive Gauci
ЦФ
98
Джексон Мендоса
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
4-3-1-1
7
Кершбаумер
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
12
Анзолин
97
Ясич
8
Пизингер
16
Ляйтгеб
18
Рохер
8
Балло
9
Барибо
2-1-5
30
3
Менц
44
Чосич
6
Мускат
91
Самурай
9
Диас
8
0
94
Жефферсон
8
Балло
30
Тафернер
30
Тафернер
8
Балло
7
Кершбаумер
20
Боакье
20
Боакье
7
Кершбаумер
18
Рохер
29
Визингер
29
Визингер
18
Рохер
8
Пизингер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
8
Пизингер
8
17
17
8
91
Самурай
98
Мендоса
98
Мендоса
91
Самурай
94
Жефферсон
14
14
94
Жефферсон
Остались в запасе
Вольфсберг
Гзира Юнайтед
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ЦП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
4
Andy Borg
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
47
Brooklyn Borg
ЦП
24
Krassimir Zammit
ЦФ
93
Thiaguinho
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
Остались в запасе
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ЦП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
4
Andy Borg
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
47
Brooklyn Borg
ЦП
24
Krassimir Zammit
ЦФ
93
Thiaguinho
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Гзира Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Гзира Юнайтед
0 : 2
17.08.2023
Виктория
Лига конференций, 3 раунд
Виктория
4 : 0
10.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
2 : 1
02.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 0
27.07.2023
Дюделанж
Лига конференций, 1 раунд
Гленторан
1 : 0
20.07.2023
Гзира Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
Новости команд
Все
Вольфсберг
Гзира Юнайтед
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+