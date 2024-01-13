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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау
Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау: обзор матча 13 января 2024
Кот-д'Ивуар
13.01.2024, суббота, 23:00
Кубок африканских наций, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Гвинея-Бисау
4'
С. Фофана
58'
Ж. Крассо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау
Замена
И. Думбия
️️️️
И. Сангаре
90'
+1
85'
Замена
Далсью
️️️️
М. Бальде
Замена
В. Боли
️️️️
У. Дьоманде
77'
67'
Замена
Франкулину
️️️️
К. Манэ
67'
Замена
К. Мендес
️️️️
М. Кассама
Замена
К. Конате
️️️️
Ж. Крассо
61'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ж. Бамба
61'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Крассо
58'
Замена
С. Орье
️️️️
У. Синго
46'
Желтая карточка
И. Сангаре
45'
+2
44'
Желтая карточка
М. Кассама
Желтая карточка
Э. Н'Дика
29'
ГОЛ! 1:0!
С. Фофана
Пас отдал
Ф. Кессье
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
9
Жонатан Бамба
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
18
Ибраим Сангаре
ОП
8
Франк Кессье
(К)
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Гвинея-Бисау
12
Упарин Джоко
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
4
Марсело Джалу
ЦЗ
22
Опа Санганте
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
14
Мауро Родригеш
ЛВ
8
Алфа Семеду
(К)
ЦП
16
Морету Кассама
ЦП
19
Жаниу Бикел
ЦП
10
Карлос Манэ
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Бакиро Канде
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
25
Идрисса Думбия
ОП
15
Макс Градель
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
26
Николя Пепе
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
10
Карим Конате
ЦФ
Гвинея-Бисау
1
Жонас Мендеш
ВР
25
Эдгар Ие
ЦЗ
18
Ниту
ЦЗ
5
Убулан Мендес
ПЗ
21
Нану
ПЗ
20
Сори Мане
ОП
10
Далсью
ЦП
13
Карлос Мендес
ПВ
3
Франкулину
ЦФ
6
Зе Турбо
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Фофана
3
Конан
2
Дьоманде
21
Н'Дика
5
Синго
18
Сангаре
8
Кессье
6
Фофана
13
Бога
9
Бамба
11
Крассо
4-3-3
12
Джоко
17
Энкада
4
Джалу
22
Санганте
5
Канде
8
Семеду
16
Кассама
19
Бикел
17
Бальде
10
Карлос Манэ
14
Родригеш
2
Дьоманде
12
Боли
12
Боли
2
Дьоманде
5
Синго
17
Орье
17
Орье
5
Синго
18
Сангаре
25
Думбия
25
Думбия
18
Сангаре
9
Бамба
26
Пепе
26
Пепе
9
Бамба
11
Крассо
10
Конате
10
Конате
11
Крассо
17
Бальде
10
Далсью
10
Далсью
17
Бальде
16
Кассама
13
Мендес
13
Мендес
16
Кассама
10
Карлос Манэ
3
Франкулину
3
Франкулину
10
Карлос Манэ
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Гвинея-Бисау
23
Бадра Али Сангаре
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
15
Макс Градель
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Умар Диаките
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
1
Жонас Мендеш
ВР
25
Эдгар Ие
ЦЗ
18
Ниту
ЦЗ
5
Убулан Мендес
ПЗ
21
Нану
ПЗ
20
Сори Мане
ОП
6
Зе Турбо
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Остались в запасе
23
Бадра Али Сангаре
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
15
Макс Градель
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Умар Диаките
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
1
Жонас Мендеш
ВР
25
Эдгар Ие
ЦЗ
18
Ниту
ЦЗ
5
Убулан Мендес
ПЗ
21
Нану
ПЗ
20
Сори Мане
ОП
6
Зе Турбо
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Бакиро Канде
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау
2
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
11
Офсайды
2
1
Количество передач
561
354
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
Главный судья:
Амин Омар
Стадион:
Алассане Уаттара Стэдиум
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