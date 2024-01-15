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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Гвинея
Камерун - Гвинея: обзор матча 15 января 2024
Камерун
15.01.2024, понедельник, 20:00
Кубок африканских наций, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Гвинея
51'
Ф. Магри
10'
М. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камерун - Гвинея
90'
+6
Замена
И. Силла
️️️️
М. Конате
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
О. Кеман
85'
85'
Замена
Х. Канте
️️️️
М. Байо
Замена
Ж. Тчамадеу
️️️️
Ф. Магри
75'
Замена
У. Гонсалес
️️️️
К. Ву
75'
63'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Желтая карточка
А. Мукуди
62'
56'
Замена
Ф. Конте
️️️️
М. Гилявоги
ГОЛ! 1:1!
Ф. Магри
Пас отдал
Д. Н'Куду
51'
45'
+3
Красная карточка
Ф. Камано
Желтая карточка
Ф. Магри
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Байо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
14
Оливье Нтчам
ЦП
20
Оливье Кеман
ЦП
8
Франк Ангисса
(К)
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
9
Франк Магри
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Гвинея
22
Ибрахим Коне
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Антуан Конте
ЦЗ
5
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Франсуа Камано
(К)
ЛВ
20
Мори Конате
ОП
10
Илаш Мориба
ЦП
18
Агуибу Камара
АП
7
Морган Гилявоги
ЦФ
11
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Камерун
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
26
Энцо Чато
ЦЗ
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ПЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
12
Иван Нею
ОП
20
Бен Эллиот
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
13
Леонель Атеба
ЦФ
9
Фарис Мумбанья
ЦФ
Гвинея
16
Мусса Камара
ВР
1
Али Кейта
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Карим Сиссе
АП
24
Хосе Канте
ЦФ
19
Фасин Конте
ЦФ
4-4-2
1
Ондоа
13
Йонгва
4
Ву
2
Мукуди
21
Кастеллетто
14
Нтчам
8
Ангисса
7
Н'Куду
20
Кеман
12
Экамби
9
Магри
4-1-1-2-2
22
Коне
17
Жанвье
2
Конте
5
Дьякаби
21
Силла
20
Конате
10
Мориба
18
Камара
19
Камано
11
Байо
7
Гилявоги
4
Ву
15
Гонсалес
15
Гонсалес
4
Ву
9
Магри
22
Тчамадеу
22
Тчамадеу
9
Магри
20
Кеман
9
Мумбанья
9
Мумбанья
20
Кеман
20
Конате
3
Силла
3
Силла
20
Конате
11
Байо
24
Канте
24
Канте
11
Байо
7
Гилявоги
19
Конте
19
Конте
7
Гилявоги
Остались в запасе
Камерун
Гвинея
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
26
Энцо Чато
ЦЗ
12
Иван Нею
ОП
20
Бен Эллиот
ЦП
19
Муми Нгамале
ЛВ
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
13
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
16
Мусса Камара
ВР
1
Али Кейта
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Карим Сиссе
АП
Главный тренер
Каба Диавара
Остались в запасе
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
26
Энцо Чато
ЦЗ
12
Иван Нею
ОП
20
Бен Эллиот
ЦП
19
Муми Нгамале
ЛВ
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
13
Леонель Атеба
ЦФ
Остались в запасе
16
Мусса Камара
ВР
1
Али Кейта
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Карим Сиссе
АП
Главный тренер
Ригобер Сонг
Главный тренер
Каба Диавара
Статистика матча Камерун - Гвинея
2
1
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
14
14
Офсайды
1
0
Количество передач
447
204
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
60
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Главный судья:
Мутаз Ибрахим
Стадион:
Шарль Конан Банни
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