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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Витория Гимараеш - Марсель
Витория Гимараеш - Марсель: обзор матча 02 ноября 2017
Витория Гимараеш
02.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
2
Жоау Аурелиу
ЦП
25
Альхассан Вакасо
ЦП
10
Элдон
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Витория Гимараеш
36
Мигель Оливейра
ВР
15
Виктор Гарсия
ЦЗ
11
Гильермо Селис
ЦП
6
Морену
ЦП
91
Давид Тейшейра
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
2-2-3
56
Силва
33
Конан
5
Жубал
2
Аурелиу
25
Вакасо
11
Рафинья
16
Уртадо
10
Элдон
4-2-2-1-1
30
Манданда
70
Сарр
23
Рами
5
Абденнур
23
Амави
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
9
Н'Жи
98
Жермен
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Марсель
15
Виктор Гарсия
ЦЗ
36
Мигель Оливейра
ВР
11
Гильермо Селис
ЦП
6
Морену
ЦП
91
Давид Тейшейра
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
15
Виктор Гарсия
ЦЗ
36
Мигель Оливейра
ВР
11
Гильермо Селис
ЦП
6
Морену
ЦП
91
Давид Тейшейра
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Витория Гимараеш - Марсель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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