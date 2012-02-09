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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Гуанчжоу Эвергранд - Лех
Гуанчжоу Эвергранд - Лех: обзор матча 09 февраля 2012
Гуанчжоу Эвергранд
09.02.2012, четверг, 19:00
Marbella Cup
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гуанчжоу Эвергранд - Лех
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Зенит
4 : 1
28.01.2018
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Санфречче Хиросима
2 : 1
20.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Барселона
3 : 0
17.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Америка
1 : 2
13.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Гуанчжоу Эвергранд
6 : 2
06.07.2014
Гамбург
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
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