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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Туркменистан - Гонконг
Туркменистан - Гонконг: обзор матча 11 июня 2024
Туркменистан
11.06.2024, вторник, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа E, 6 тур
0 : 0
Завершен
Гонконг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Туркменистан - Гонконг
Замена
D. Durdyev
️️️️
E. Tagayev
73'
57'
Замена
Х. Лам
️️️️
Ч. Тан
57'
Замена
П. Пун
️️️️
С. Филип Чан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туркменистан
1
Ahallyyev Rustem
ВР
12
Hakmuhammet Bäsimow
ЦЗ
15
Abdy Basimov
ЦЗ
2
Guychmyrat Annaguliyev
ЦЗ
4
Mekan Saparov
ЦЗ
10
Elman Tagayev
ЦП
18
Yazgylych Gurbanov
ЦП
21
Teymur Çaryýev
ЦП
8
Mirza Beknazarov
ЦП
17
Altymyrat Annadurdiyev
ЦФ
7
Arslanmyrat Amanov
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Гонконг
1
Хунг-Фай Япп
ВР
17
Синичи Чан
ЛЗ
5
Хелио
ЦЗ
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
20
Чун-Минг Ву
ЦП
6
Чун-Лок Тан
ЦП
16
Сю-Кван Филип Чан
АП
7
Жуниньо
ЦФ
9
Мэтт Орр
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Туркменистан
23
Rakhat Zhaparov
ВР
16
Batyr Babayev
ВР
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
13
Velmyrat Ballakov
ЦП
22
Meylis Durdyyev
ЦП
6
Alibek Abdurakhmanov
ЦП
11
Didar Durdyev
ЦФ
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
Гонконг
1
Вай-Хим Нг
ВР
7
Тсз-Чун Лав
ПЗ
15
Хин-Тинг Лам
ОП
22
Пуй-Хин Пун
ПВ
13
Стефан Перейра
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
4-4-2
1
12
2
4
15
10
21
8
18
7
17
4-2-1-2
1
Япп
21
Юэ
5
Хелио
2
17
Чан
20
Ву
6
Тан
16
Чан
9
Орр
7
Жуниньо
10
11
11
10
6
Тан
15
Лам
15
Лам
6
Тан
16
Чан
22
Пун
22
Пун
16
Чан
Остались в запасе
Туркменистан
Гонконг
23
Rakhat Zhaparov
ВР
16
Batyr Babayev
ВР
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
13
Velmyrat Ballakov
ЦП
22
Meylis Durdyyev
ЦП
6
Alibek Abdurakhmanov
ЦП
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
1
Вай-Хим Нг
ВР
7
Тсз-Чун Лав
ПЗ
13
Стефан Перейра
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
23
Rakhat Zhaparov
ВР
16
Batyr Babayev
ВР
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
13
Velmyrat Ballakov
ЦП
22
Meylis Durdyyev
ЦП
6
Alibek Abdurakhmanov
ЦП
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
Остались в запасе
1
Вай-Хим Нг
ВР
7
Тсз-Чун Лав
ПЗ
13
Стефан Перейра
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Туркменистан - Гонконг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Туркменистан
2 : 1
14.10.2025
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Шри-Ланка
1 : 0
09.10.2025
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Туркменистан
3 : 1
10.06.2025
Таиланд
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Информация о матче
Стадион:
Saparmurat Turkmenbashy Olympic Stadium, Ashgabat
Посещаемость:
10324
Новости команд
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Туркменистан
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2025.06.04 12:08
Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии
2025.04.22 11:08
12
Туркменистан отрицает, что отказался от матча с Россией
2024.10.16 11:07
Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии
2025.04.22 11:08
12
Туркменистан отрицает, что отказался от матча с Россией
2024.10.16 11:07
Названа причина срыва матча России и Туркменистана в ноябре
2024.10.15 09:47
12
Россия договорилась о матче с бывшей советской республикой
2024.10.07 14:17
15
В РФС ответили на вопрос о матчах России с Малайзией и Туркменистаном
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