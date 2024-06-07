Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Гондурас - Куба
Гондурас - Куба: обзор матча 07 июня 2024
Гондурас
07.06.2024, пятница, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
Куба
26'
Э. Лосано
45+2'
Э. Родригес
82'
R. Castillo
22'
M. Reyes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гондурас - Куба
90'
+3'
86'
Желтая карточка
Р. Анхель Родригес
(фол)
86'
Желтая карточка
Р. Торрес
(фол)
Замена
️️️️
A. N. Vega Orellana
83'
ГОЛ! 3:1!
R. Castillo
Пас отдал
Д. Руис
82'
Замена
️️️️
К. Арриага
78'
77'
Замена
️️️️
W. Pozo-Venta
Замена
️️️️
R. Castillo
77'
Замена
️️️️
A. Lopez
70'
Замена
️️️️
Д. Руис
70'
64'
Замена
️️️️
D. Reyes
64'
Замена
️️️️
Р. Торрес
64'
Замена
️️️️
Р. Анхель Родригес
52'
Желтая карточка
E. Hernández
(фол)
46'
Замена
️️️️
K. Pérez
ГОЛ! 2:1!
Э. Родригес
Пас отдал
Э. Лосано
45'
+2
45'
Травма
C. Alberto Vazquez Fernández
45'
+3'
ГОЛ! 1:1!
Э. Лосано
Пас отдал
Л. Пальма
26'
22'
ГОЛ! 0:1!
M. Reyes
Пас отдал
Л. Парадела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гондурас
1
E. Menjivar
ВР
6
Javier Arriaga
ЦЗ
4
L. Vega
ЦЗ
14
Энди Нахар
ПЗ
10
Луис Пальма
ЛВ
20
Дейби Флорес
ЦП
16
Эдвин Родригес
ПВ
7
Микаэль Чиринос
ПВ
17
Jorge Álvarez
ЦФ
9
Энтони Лосано
(К)
ЦФ
15
C. Melendez
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Куба
12
Райко Аросарена
ВР
4
Carlos Alberto Vazquez Fernández
ЦЗ
5
Дариэль Морехон
ЦЗ
14
Карел Перес
ЦЗ
22
Орландо Кальво
ЦЗ
15
Юниор Перес
ЦП
8
Eduardo Hernández
ЦП
18
Yasniel Matos
ЦП
17
Даниэль Диас
ЦФ
23
Луис Парадела
(К)
ЦФ
9
Maikel Reyes
ЦФ
Главный тренер
Юниэлис Кастильо
Гондурас
22
Luis López
ВР
18
Jonathan Rougier
ВР
3
Marcelo Santos
ЦЗ
3
Julián Jose Martinez
ЦЗ
13
M. Nunez
ЦЗ
5
Кервин Арриага
ОП
11
Давид Руис
ОП
10
Alexander López
ЦП
10
A. N. Vega Orellana
ЦФ
11
R. Castillo
ЦФ
19
A. Lopez
ЦФ
21
Bryan Rochez
ЦФ
Куба
21
Yurdy Hodelín
ВР
1
Исмель Моргадо
ВР
8
Leandro Mena
ЦЗ
2
Ricardo Polo
ЦЗ
2
Elvis Casanova
ЦЗ
11
Ромарио Торрес
ЦЗ
5
Karel Pérez
ЦЗ
16
Рей Анхель Родригес
ЦП
15
Marcos Campo
ЦП
7
Willian Pozo-Venta
ЦФ
10
Dairon Reyes
ЦФ
20
Reidel Sánchez
ЦФ
3-1-3-3
1
6
4
14
Нахар
20
Флорес
10
Пальма
16
Родригес
7
Чиринос
15
9
Лосано
17
4-3-3
12
Аросарена
5
Морехон
14
Перес
22
Кальво
4
15
Перес
8
18
9
23
Парадела
17
Диас
5
Арриага
5
Арриага
11
Руис
11
Руис
10
10
11
11
19
19
11
Торрес
11
Торрес
5
5
16
Родригес
16
Родригес
7
7
10
10
Остались в запасе
Гондурас
Куба
22
Luis López
ВР
18
Jonathan Rougier
ВР
3
Marcelo Santos
ЦЗ
3
Julián Jose Martinez
ЦЗ
13
M. Nunez
ЦЗ
10
Alexander López
ЦП
21
Bryan Rochez
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
21
Yurdy Hodelín
ВР
1
Исмель Моргадо
ВР
8
Leandro Mena
ЦЗ
2
Ricardo Polo
ЦЗ
2
Elvis Casanova
ЦЗ
15
Marcos Campo
ЦП
20
Reidel Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Юниэлис Кастильо
Остались в запасе
22
Luis López
ВР
18
Jonathan Rougier
ВР
3
Marcelo Santos
ЦЗ
3
Julián Jose Martinez
ЦЗ
13
M. Nunez
ЦЗ
10
Alexander López
ЦП
21
Bryan Rochez
ЦФ
Остались в запасе
21
Yurdy Hodelín
ВР
1
Исмель Моргадо
ВР
8
Leandro Mena
ЦЗ
2
Ricardo Polo
ЦЗ
2
Elvis Casanova
ЦЗ
15
Marcos Campo
ЦП
20
Reidel Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Главный тренер
Юниэлис Кастильо
Статистика матча Гондурас - Куба
3
Всего ударов по воротам
24
2
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
12
3
Нарушения
10
11
Офсайды
3
1
Количество передач
515
381
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
11
2
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
2 : 0
12.10.2025
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Общий этап
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
Куба
Информация о матче
Стадион:
Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa
Новости команд
Все
Гондурас
Куба
Товарищеские матчи (сборные): шансы Кувейта и Гондураса на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
12 ноября
Товарищеские матчи. Аргентина и Бразилия победили соперников
7 июня
Аргентина – Гондурас: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.6
6 июня
Месси получил травму
1 июня
6
Товарищеские матчи (сборные): шансы Кувейта и Гондураса на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
12 ноября
Товарищеские матчи. Аргентина и Бразилия победили соперников
7 июня
Аргентина – Гондурас: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.6
6 июня
Месси получил травму
1 июня
6
Дебютант сборной России рассказал о мотивации играть за команду
2023.11.27 10:17
В РФС объяснили, почему сборная Кубы приехала на матч с Россией без бутс
2023.11.26 14:07
3
Матч с Кубой внесут в Книгу рекордов России
2023.11.24 12:14
Вратарь Кубы восхитился игроком сборной России: «То, что он делает с мячом – магия»
2023.11.23 15:06
6
Агент Селюк: «Матч Россия – Куба был политическим»
2023.11.23 10:54
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+