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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Гомель
Ливерпуль - Гомель: обзор матча 09 августа 2012
Ливерпуль
09.08.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Гомель
21'
Ф. Борини
41'
С. Джеррард
71'
Г. Джонсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Гомель
Замена
Д. Спиринг
️️️️
Л. Лейва
86'
85'
Замена
П. Евсеенко
️️️️
Д. Климович
Замена
Д. Каррагер
️️️️
М. Шкртел
76'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Д. Шелви
75'
74'
Замена
П. Кирильчик
️️️️
С. Косека
ГОЛ! 3:0!
Г. Джонсон
71'
62'
Замена
Н. Липаткин
️️️️
Т. Новак
Желтая карточка
Д. Шелви
58'
ГОЛ! 2:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Л. Суарес
41'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Борини
Пас отдал
Л. Суарес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Гомель
1
Владимир Бушма
ВР
26
Дмитрий Климович
ЛЗ
6
Николай Кашевский
(К)
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ПЗ
32
Дмитрий Платонов
ЛП
7
Сергей Косека
ОП
2
Игорь Воронков
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
26
Томаш Новак
ПП
18
Александр Алумона
ЦФ
Главный тренер
Олег Кубарев
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Гомель
16
Андрей Сакович
ВР
92
Эзекииль Паломек
ЦЗ
9
Павел Евсеенко
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
17
Денис Яхно
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Андрей Шеряков
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
6
Лейва
8
Джеррард
26
Шелви
19
Даунинг
16
Борини
9
Суарес
4-2-3-1
1
Бушма
3
Матвейчик
6
Кашевский
25
Кузьменок
26
Климович
7
Косека
2
Воронков
26
Новак
13
Алексиевич
32
Платонов
18
Алумона
37
Шкртел
23
Каррагер
23
Каррагер
37
Шкртел
6
Лейва
8
Спиринг
8
Спиринг
6
Лейва
26
Шелви
16
Адам
16
Адам
26
Шелви
26
Климович
9
Евсеенко
9
Евсеенко
26
Климович
7
Косека
6
Кирильчик
6
Кирильчик
7
Косека
26
Новак
21
Липаткин
21
Липаткин
26
Новак
Остались в запасе
Ливерпуль
Гомель
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
17
Денис Яхно
ЦП
92
Эзекииль Паломек
ЦЗ
10
Андрей Шеряков
ЦФ
16
Андрей Сакович
ВР
Главный тренер
Олег Кубарев
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
17
Денис Яхно
ЦП
92
Эзекииль Паломек
ЦЗ
10
Андрей Шеряков
ЦФ
16
Андрей Сакович
ВР
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Олег Кубарев
Статистика матча Ливерпуль - Гомель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Гомель
1 : 5
11.10.2026
МЛ Витебск
Информация о матче
Помощники судьи:
Ларс Рикс (Дания)
Давид Ванг Андерсен (Дания)
Резервный судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Стадион:
Энфилд Роуд
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