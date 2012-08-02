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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гомель - Ливерпуль
Гомель - Ливерпуль: обзор матча 02 августа 2012
Гомель
02.08.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Ливерпуль
67'
С. Даунинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гомель - Ливерпуль
Замена
А. Тимошенко
️️️️
С. Косека
90'
88'
Желтая карточка
Б. Джонс
85'
Травма
Л. Лейва
Замена
В. Демидович
️️️️
А. Левицкий
84'
Замена
Н. Липаткин
️️️️
Т. Новак
74'
67'
ГОЛ! 0:1!
С. Даунинг
65'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
А. Алумона
51'
46'
Замена
М. Келли
️️️️
Г. Джонсон
45'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
23'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Коул
15'
Травма
Д. Коул
Желтая карточка
Д. Климович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
1
Владимир Бушма
ВР
26
Дмитрий Климович
ЛЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ПЗ
32
Дмитрий Платонов
ЛП
7
Сергей Косека
ОП
2
Игорь Воронков
ЦП
21
Артур Левицкий
ЦП
26
Томаш Новак
ПП
18
Александр Алумона
ЦФ
Главный тренер
Олег Кубарев
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Джо Коул
ЛП
8
Стивен Джеррард
ОП
8
Джей Спиринг
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Гомель
16
Андрей Сакович
ВР
92
Эзекииль Паломек
ЦЗ
9
Павел Евсеенко
ЦЗ
87
Вадим Демидович
ОП
81
Алексей Тимошенко
АП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Андрей Шеряков
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
4-1-4-1
1
Бушма
26
Климович
6
Кирильчик
6
Кашевский
3
Матвейчик
7
Косека
32
Платонов
2
Воронков
21
Левицкий
26
Новак
18
Алумона
4-2-3-1
25
Джонс
8
Джонсон
23
Каррагер
37
Шкртел
21
Энрике
8
Джеррард
8
Спиринг
14
Хендерсон
19
Даунинг
12
Коул
16
Борини
21
Левицкий
87
Демидович
87
Демидович
21
Левицкий
7
Косека
81
Тимошенко
81
Тимошенко
7
Косека
26
Новак
21
Липаткин
21
Липаткин
26
Новак
8
Джонсон
16
Келли
16
Келли
8
Джонсон
14
Хендерсон
6
Лейва
6
Лейва
14
Хендерсон
12
Коул
19
Стерлинг
19
Стерлинг
12
Коул
Остались в запасе
Гомель
Ливерпуль
92
Эзекииль Паломек
ЦЗ
16
Андрей Сакович
ВР
9
Павел Евсеенко
ЦЗ
10
Андрей Шеряков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кубарев
25
Петер Гулачи
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
92
Эзекииль Паломек
ЦЗ
16
Андрей Сакович
ВР
9
Павел Евсеенко
ЦЗ
10
Андрей Шеряков
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Олег Кубарев
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Гомель - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Гомель
1 : 5
11.10.2026
МЛ Витебск
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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