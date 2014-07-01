Олег Кубарев
Тренер
|Имя
|Олег
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Кубарев
|Команда
|Зимбру
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|8 февраля 1966
|Имя
|Олег
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Кубарев
|Команда
|Зимбру
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|8 февраля 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зимбру
|8
|3
|3
|2
|Дата
|Матч
|01.07.2014
|Шкендия
|2 : 1
|Зимбру
|10.07.2014
|Зимбру
|2 : 0
|Шкендия
|17.07.2014
|ЦСКА
|1 : 1
|Зимбру
|24.07.2014
|Зимбру
|0 : 0
|ЦСКА
|31.07.2014
|Грёдиг
|1 : 2
|Зимбру
|07.08.2014
|Зимбру
|0 : 1
|Грёдиг
|21.08.2014
|Зимбру
|1 : 0
|ПАОК
|28.08.2014
|ПАОК
|4 : 0
|Зимбру