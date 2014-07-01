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    Олег Кубарев

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Михайлович
    Фамилия Кубарев
    Команда Зимбру
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 8 февраля 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зимбру 8 3 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.07.2014 Шкендия 2 : 1 Зимбру
    10.07.2014 Зимбру 2 : 0 Шкендия
    17.07.2014 ЦСКА 1 : 1 Зимбру
    24.07.2014 Зимбру 0 : 0 ЦСКА
    31.07.2014 Грёдиг 1 : 2 Зимбру
    07.08.2014 Зимбру 0 : 1 Грёдиг
    21.08.2014 Зимбру 1 : 0 ПАОК
    28.08.2014 ПАОК 4 : 0 Зимбру
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