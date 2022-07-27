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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Буде-Глимт - Линфилд
Буде-Глимт - Линфилд: обзор матча 27 июля 2022
Буде-Глимт
27.07.2022, среда, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
8 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Линфилд
7'
У. Ветлесен
21'
В. Бонифаци (П)
25'
А. Пеллегрино
29'
У. Салтнес
52'
Р. Эспейор
54'
А. Пеллегрино (П)
73'
А. Сампстед
88'
Р. Эспейор
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Линфилд
ГОЛ! 8:0!
Р. Эспейор
Пас отдал
С. Серли
88'
ГОЛ! 7:0!
А. Сампстед
Пас отдал
У. Ветлесен
73'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
70'
65'
Желтая карточка
K. McClean
62'
Замена
N. Quinn
️️️️
R. McDaid (pen.)
57'
Замена
C. Palmer
️️️️
J. Stewart
57'
Замена
A. Clarke
️️️️
S. Fallon
ГОЛ с пенальти! 6:0!
А. Пеллегрино
54'
ГОЛ! 5:0!
Р. Эспейор
52'
Замена
️️️️
У. Салтнес
46'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
В. Бонифаци
46'
Замена
А. Тьеррандсен-Скау
️️️️
Б. Вембангомо
46'
ГОЛ! 4:0!
У. Салтнес
Пас отдал
А. Сампстед
29'
ГОЛ! 3:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Б. Вембангомо
25'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Бонифаци
21'
ГОЛ! 1:0!
У. Ветлесен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Линфилд
3
Мэттью Кларк
ЛЗ
15
Бен Холл
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
1
Chris Johns
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
0
R. McDaid (pen.)
ЦФ
10
Jordan Stewart
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
8
Мортен Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Линфилд
21
Джошуа Арчер
ЦП
51
David Walsh
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
8
Kyle McClean
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
3-3-2-2
12
Хайкин
22
Хейбротен
2
Сампстед
5
Вембангомо
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
90
Пеллегрино
22
Мвука
38
Амундсен
22
Бонифаци
3-1-5
19
Финлейсон
15
Холл
3
Кларк
5
Шилдс
2
Роско
10
0
20
22
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
5
Вембангомо
37
Тьеррандсен-Скау
37
Тьеррандсен-Скау
5
Вембангомо
22
Бонифаци
11
Эспейор
11
Эспейор
22
Бонифаци
0
31
31
0
20
34
34
20
10
35
35
10
Малгрю
8
8
Малгрю
Остались в запасе
Буде-Глимт
Линфилд
45
Маркус Андерсен
ВР
8
Мортен Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
21
Джошуа Арчер
ЦП
51
David Walsh
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Остались в запасе
45
Маркус Андерсен
ВР
8
Мортен Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
21
Джошуа Арчер
ЦП
51
David Walsh
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Дэвид Хили
Статистика матча Буде-Глимт - Линфилд
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Информация о матче
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