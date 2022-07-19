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Лига чемпионов 2026/2027
Линфилд - Буде-Глимт
Линфилд - Буде-Глимт: обзор матча 19 июля 2022
Линфилд
19.07.2022, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 8
Завершен
Буде-Глимт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Линфилд - Буде-Глимт
87'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
Э. Хаген
Замена
N. Quinn
️️️️
J. Stewart
87'
86'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
Б. Вембангомо
78'
Желтая карточка
Э. Хаген
72'
Желтая карточка
Б. Вембангомо
67'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
67'
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
С. Серли
Замена
Э. Вертайнен
️️️️
R. McDaid (pen.)
64'
Желтая карточка
Б. Холл
22'
16'
Желтая карточка
М. Хейбротен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линфилд
3
Мэттью Кларк
ЛЗ
15
Бен Холл
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
2
Сэм Роско
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
0
R. McDaid (pen.)
ЦФ
10
Jordan Stewart
ЦФ
1
Chris Johns
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Линфилд
21
Джошуа Арчер
ЦП
17
Christopher McKee
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
8
Kyle McClean
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
3-1-5
3
Кларк
15
Холл
19
Финлейсон
5
Шилдс
20
1
10
0
22
3-3-2-2
12
Хайкин
5
Вембангомо
22
Хейбротен
2
Сампстед
14
Салтнес
18
Хаген
10
Ветлесен
10
Серли
22
Мвука
38
Амундсен
11
Эспейор
0
23
Вертайнен
23
Вертайнен
0
Малгрю
8
8
Малгрю
10
31
31
10
18
Хаген
16
Конрадсен
16
Конрадсен
18
Хаген
10
Серли
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
10
Серли
5
Вембангомо
7
Коомсон
7
Коомсон
5
Вембангомо
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
Остались в запасе
Линфилд
Буде-Глимт
21
Джошуа Арчер
ЦП
17
Christopher McKee
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
45
Маркус Андерсен
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
21
Джошуа Арчер
ЦП
17
Christopher McKee
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
Остались в запасе
45
Маркус Андерсен
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Линфилд - Буде-Глимт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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