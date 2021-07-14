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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Легия - Буде-Глимт
Легия - Буде-Глимт: обзор матча 14 июля 2021
Легия
14.07.2021, среда, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Буде-Глимт
41'
Лукиньяс
90+5'
Т. Пекхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Легия - Буде-Глимт
ГОЛ! 2:0!
Т. Пекхарт
Пас отдал
М. Юханссон
90'
+5
90'
+1
Замена
Э. Хаген
️️️️
С. Фет
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Эмрели
84'
83'
Желтая карточка
С. Тунекти
Желтая карточка
Ф. Младенович
81'
Замена
М. Юханссон
️️️️
Й. Юранович
80'
76'
Замена
A. Lindahl
️️️️
Пернамбуко
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Б. Капустка
72'
60'
Замена
С. Тунекти
️️️️
У. Ветлесен
Желтая карточка
Б. Капустка
58'
ГОЛ! 1:0!
Лукиньяс
Пас отдал
М. Эмрели
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Артур Боруц
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Матеуш Холовня
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
99
Бартош Слиш
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
82
Лукиньяс
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
1
Цезарий Мишта
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
63
Якуб Кисель
ОП
10
Жозуэ
АП
22
Каспер Скибицки
ПП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Боруц
24
Ветеска
3
Холовня
55
Енджейчик
37
Младенович
18
Юранович
28
Мартинш
99
Слиш
82
Лукиньяс
67
Капустка
11
Эмрели
3-1-4-1-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
2
Лоде
7
Берг
14
Салтнес
18
Мое
10
Ветлесен
19
Фет
98
Пернамбуко
22
Ботхейм
67
Капустка
21
Лопеш
21
Лопеш
67
Капустка
18
Юранович
4
Юханссон
4
Юханссон
18
Юранович
11
Эмрели
17
Пекхарт
17
Пекхарт
11
Эмрели
98
Пернамбуко
2
2
98
Пернамбуко
19
Фет
18
Хаген
18
Хаген
19
Фет
10
Ветлесен
17
Тунекти
17
Тунекти
10
Ветлесен
Остались в запасе
Легия
Буде-Глимт
22
Каспер Скибицки
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
63
Якуб Кисель
ОП
10
Жозуэ
АП
14
Майк Навроцки
ЦЗ
25
Каспер Тобиаш
ВР
1
Цезарий Мишта
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
Главный тренер
Яцек Магера
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
11
Лассе Нордас
ЦФ
6
Вегард Моберг
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
22
Каспер Скибицки
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
63
Якуб Кисель
ОП
10
Жозуэ
АП
14
Майк Навроцки
ЦЗ
25
Каспер Тобиаш
ВР
1
Цезарий Мишта
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
11
Лассе Нордас
ЦФ
6
Вегард Моберг
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Легия - Буде-Глимт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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