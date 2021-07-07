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Буде-Глимт - Легия
Буде-Глимт - Легия: обзор матча 07 июля 2021
Буде-Глимт
07.07.2021, среда, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Легия
45+1'
Э. Ботхейм
78'
Пернамбуко
2'
Лукиньяс
41'
М. Эмрели
61'
М. Эмрели
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Буде-Глимт - Легия
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Младенович
Замена
М. Хейбротен
️️️️
М. Лоде
88'
84'
Замена
Э. Мучи
️️️️
А. Мартинш
83'
Замена
М. Юханссон
️️️️
К. Скибицки
Вторая желтая
М. Конрадсен
82'
79'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
М. Эмрели
ГОЛ! 2:3!
Пернамбуко
Пас отдал
М. Конрадсен
78'
70'
Желтая карточка
А. Боруц
Желтая карточка
М. Конрадсен
69'
Замена
С. Тунекти
️️️️
У. Ветлесен
69'
63'
Желтая карточка
Б. Капустка
61'
ГОЛ! 1:3!
М. Эмрели
Пас отдал
К. Скибицки
ГОЛ! 1:2!
Э. Ботхейм
Пас отдал
А. Сампстед
45'
+1
41'
ГОЛ! 0:2!
М. Эмрели
Замена
М. Конрадсен
️️️️
Ф. Бьоркан
41'
Желтая карточка
Б. Матиас Мое
25'
2'
ГОЛ! 0:1!
Лукиньяс
Пас отдал
К. Скибицки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Легия
1
Артур Боруц
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Матеуш Холовня
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
99
Бартош Слиш
ЦП
82
Лукиньяс
АП
67
Бартош Капустка
АП
22
Каспер Скибицки
ПП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Легия
1
Цезарий Мишта
ВР
25
Каспер Тобиаш
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
63
Якуб Кисель
ОП
10
Жозуэ
АП
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
3-1-4-2
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
14
Салтнес
10
Ветлесен
19
Фет
22
Ботхейм
11
Нордас
4-3-2-1
1
Боруц
24
Ветеска
3
Холовня
55
Енджейчик
37
Младенович
22
Скибицки
99
Слиш
28
Мартинш
82
Лукиньяс
67
Капустка
11
Эмрели
2
Лоде
22
Хейбротен
22
Хейбротен
2
Лоде
15
Бьоркан
8
Конрадсен
8
Конрадсен
15
Бьоркан
10
Ветлесен
17
Тунекти
17
Тунекти
10
Ветлесен
28
Мартинш
7
Мучи
7
Мучи
28
Мартинш
11
Эмрели
21
Лопеш
21
Лопеш
11
Эмрели
22
Скибицки
4
Юханссон
4
Юханссон
22
Скибицки
Остались в запасе
Буде-Глимт
Легия
98
Пернамбуко
ЛВ
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
2
Axel Lindahl
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
99
Каспер Косторц
ЦФ
1
Цезарий Мишта
ВР
25
Каспер Тобиаш
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
10
Жозуэ
АП
63
Якуб Кисель
ОП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
98
Пернамбуко
ЛВ
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
2
Axel Lindahl
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦП
Остались в запасе
99
Каспер Косторц
ЦФ
1
Цезарий Мишта
ВР
25
Каспер Тобиаш
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
10
Жозуэ
АП
63
Якуб Кисель
ОП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Буде-Глимт - Легия
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
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