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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Норвегия
Германия - Норвегия: обзор матча 04 сентября 2017
Германия
04.09.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 8 тур
6 : 0
Завершен
Норвегия
10'
М. Озил
17'
Ю. Дракслер
21'
Т. Вернер
40'
Т. Вернер
50'
Л. Горецка
79'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Норвегия
83'
Желтая карточка
М. Линнес
ГОЛ! 6:0!
М. Гомес
Пас отдал
Й. Киммих
79'
ГОЛ! 5:0!
Л. Горецка
Пас отдал
Т. Вернер
50'
ГОЛ! 4:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Т. Мюллер
40'
ГОЛ! 3:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Т. Мюллер
21'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Дракслер
Пас отдал
М. Озил
17'
14'
Желтая карточка
О. Селнаэс
ГОЛ! 1:0!
М. Озил
Пас отдал
Й. Хектор
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
13
Оле Селнаэс
ОП
5
Йорген Скельвик
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
20
Матс Меллер Дели
ЦП
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
15
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
14
Юлиан Брандт
АП
15
Амин Юнес
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
13
Андерс Трондсен
ЛЗ
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Густав Вальсвик
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
3-1-2-2-2
1
тер Стеген
3
Хектор
5
Хуммельс
2
Рюдигер
6
Киммих
19
Руди
8
Кроос
7
Дракслер
10
Озил
13
Мюллер
11
Вернер
3-1-3-1-2
1
Ярстейн
14
Эльабделлауи
6
Нордтвейт
16
Алеесами
13
Селнаэс
5
Скельвик
8
Берге
20
Дели
11
Эльюнусси
7
Кинг
19
Бергет
Остались в запасе
Германия
Норвегия
13
Ларс Штиндль
АП
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
15
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
15
Амин Юнес
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Андерс Трондсен
ЛЗ
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Густав Вальсвик
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
13
Ларс Штиндль
АП
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
15
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
15
Амин Юнес
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Андерс Трондсен
ЛЗ
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Густав Вальсвик
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Германия - Норвегия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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