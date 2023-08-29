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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Мольде
Галатасарай - Мольде: обзор матча 29 августа 2023
Галатасарай
29.08.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Мольде
7'
М. Икарди (П)
90+3'
Анхелиньо
66'
Э. Хестад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Мольде
90'
+7
Желтая карточка
В. Бериша
ГОЛ! 2:1!
Анхелиньо
90'
+3
Замена
Б. Кутлу
️️️️
К. Демирбай
90'
85'
Желтая карточка
С. Маннсверк
85'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Фьортофт Левик
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Тете
80'
76'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Э. Брейвик
76'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Эйкрем
Желтая карточка
Б. Йилмаз
74'
Замена
К. Айхан
️️️️
Д. Мертенс
72'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
72'
66'
ГОЛ! 1:1!
Э. Хестад
Пас отдал
Э. Брейвик
Желтая карточка
А. Бартакжи
45'
+5
22'
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
Э. Кнутсон
21'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Андре Кааса
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Икарди
7'
5'
Желтая карточка
М. Эллингсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Баран Аксака
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
17
Анхелиньо
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
26
Демирбай
7
Актюркоглу
11
Тете
9
Икарди
10
Мертенс
4-3-3
28
Карлстрем
6
Эллингсен
19
Хауган
15
Бьорнбак
28
Хауген
20
Маннсверк
10
Брейвик
15
Кааса
15
Кнутсон
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Мертенс
23
Айхан
23
Айхан
10
Мертенс
26
Демирбай
10
Кутлу
10
Кутлу
26
Демирбай
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
11
Тете
94
Бакамбу
94
Бакамбу
11
Тете
15
Кнутсон
8
Левик
8
Левик
15
Кнутсон
Левик
28
Гредем
28
Гредем
Левик
10
Брейвик
16
Эриксен
16
Эриксен
10
Брейвик
15
Кааса
5
Хестад
5
Хестад
15
Кааса
23
Эйкрем
14
Бериша
14
Бериша
23
Эйкрем
Остались в запасе
Галатасарай
Мольде
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Баран Аксака
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Баран Аксака
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Галатасарай - Мольде
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
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