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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мольде - Галатасарай
Мольде - Галатасарай: обзор матча 23 августа 2023
Мольде
23.08.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Галатасарай
8'
М. Эллингсен
56'
К. Хауген
25'
С. Оливейра
29'
М. Икарди
90+3'
Ф. Мидтсьё
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Галатасарай
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Ф. Мидтсьё
Пас отдал
М. Икарди
Желтая карточка
Э. Брейвик
86'
85'
Желтая карточка
Анхелиньо
82'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
Б. Кутлу
82'
Замена
Тете
️️️️
Ю. Акгюн
Желтая карточка
Э. Хауган
80'
Замена
Э. Китолано
️️️️
М. Эйкрем
78'
70'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
70'
Замена
К. Айхан
️️️️
С. Оливейра
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
К. Эриксен
69'
59'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Д. Мертенс
ГОЛ! 2:2!
К. Хауген
Пас отдал
Э. Кнутсон
56'
Желтая карточка
С. Маннсверк
39'
29'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Пас отдал
Ю. Акгюн
25'
ГОЛ! 1:1!
С. Оливейра
ГОЛ! 1:0!
М. Эллингсен
Пас отдал
Э. Брейвик
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Тете
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-3-1
28
Карлстрем
28
Хауген
15
Бьорнбак
6
Эллингсен
19
Хауган
20
Маннсверк
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
15
Кнутсон
16
Эриксен
4-3-1-2
16
Муслера
23
Боэ
25
Нельссон
42
Бартакжи
17
Анхелиньо
10
Кутлу
27
Оливейра
11
Акгюн
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
23
Эйкрем
17
Китолано
17
Китолано
23
Эйкрем
16
Эриксен
15
Кааса
15
Кааса
16
Эриксен
27
Оливейра
23
Айхан
23
Айхан
27
Оливейра
10
Кутлу
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
10
Кутлу
10
Мертенс
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Мертенс
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
11
Акгюн
11
Тете
11
Тете
11
Акгюн
Остались в запасе
Мольде
Галатасарай
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
18
Хамза Акман
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
18
Хамза Акман
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Мольде - Галатасарай
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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