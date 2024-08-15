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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Флора - Викингур
Флора - Викингур: обзор матча 15 августа 2024
Флора
15.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Викингур
52'
М. Соометс
6'
А. Элис Трандарсон
36'
Н. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флора - Викингур
72'
Замена
Т. Ибрахимагич
️️️️
G. Thórdarson
72'
Замена
Й. Гудни Фьолусон
️️️️
Д. Ерн Атласон
72'
Замена
Х. Гудьонссон
️️️️
В. Тор Ингимундарсон
Замена
Р. Аллику
️️️️
Д. Кураксин
69'
Замена
Р. Саппинен
️️️️
В. Крейда
63'
ГОЛ! 1:2!
М. Соометс
Пас отдал
К. Хуссар
52'
36'
ГОЛ! 0:2!
Н. Хансен
Пас отдал
В. Тор Ингимундарсон
33'
Замена
Э. Агнарссон
️️️️
А. Элис Трандарсон
16'
Желтая карточка
В. Тор Ингимундарсон
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Элис Трандарсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
5
Andreas Vaher
ЦЗ
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
6
Robert Veering
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
7
Данил Кураксин
ЛВ
32
Владислав Крейда
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
22
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
Флора
1
Silver Rebane
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
23
Михаил Колобов
ЦЗ
24
Oscar Pihela
ЦЗ
93
Sten Patrick Prunn
ЦЗ
15
Рауно Саппинен
ЦП
13
Nikita Mihhailov
ЦП
17
Gregor Rõivassepp
ЦП
9
Рауно Аллику
ЦФ
29
Sander Alamaa
ЦФ
77
Kristen Lapa
ЦФ
14
Тони Варьюнд
ЦФ
Викингур
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
4-3-1-3
5
16
Тугьяс
6
26
Хуссар
32
Крейда
8
Соометс
14
Васильев
7
Кураксин
20
Зенев
33
22
Лепик
4-1-2-1-2
1
Йонссон
22
Гуннарссон
24
Атласон
4
Экрот
6
Ватнхамар
8
Андрасон
23
21
Трандарсон
25
Ингимундарсон
23
Хансен
25
32
Крейда
15
Саппинен
15
Саппинен
32
Крейда
7
Кураксин
9
Аллику
9
Аллику
7
Кураксин
24
Атласон
5
Фьолусон
5
Фьолусон
24
Атласон
21
Трандарсон
7
Агнарссон
7
Агнарссон
21
Трандарсон
23
20
Ибрахимагич
20
Ибрахимагич
23
25
Ингимундарсон
9
Гудьонссон
9
Гудьонссон
25
Ингимундарсон
Остались в запасе
Флора
Викингур
1
Silver Rebane
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
23
Михаил Колобов
ЦЗ
24
Oscar Pihela
ЦЗ
93
Sten Patrick Prunn
ЦЗ
13
Nikita Mihhailov
ЦП
17
Gregor Rõivassepp
ЦП
29
Sander Alamaa
ЦФ
77
Kristen Lapa
ЦФ
14
Тони Варьюнд
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Silver Rebane
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
23
Михаил Колобов
ЦЗ
24
Oscar Pihela
ЦЗ
93
Sten Patrick Prunn
ЦЗ
13
Nikita Mihhailov
ЦП
17
Gregor Rõivassepp
ЦП
29
Sander Alamaa
ЦФ
77
Kristen Lapa
ЦФ
14
Тони Варьюнд
ЦФ
Остались в запасе
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Флора - Викингур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Информация о матче
Главный судья:
Михал Оченаш
(Жилина)
Стадион:
A. Le Coq Arena, Tallinn
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