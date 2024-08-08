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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викингур - Флора
Викингур - Флора: обзор матча 08 августа 2024
Викингур
08.08.2024, четверг, 21:15
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Флора
40'
В. Тор Ингимундарсон
21'
М. Лепик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викингур - Флора
90'
+2
Желтая карточка
М. Соометс
86'
Замена
N. Mihhailov
️️️️
С. Зенев
Желтая карточка
G. Thórdarson
78'
75'
Замена
Р. Аллику
️️️️
Д. Кураксин
Замена
Х. Гудьонссон
️️️️
А. Элис Трандарсон
73'
Желтая карточка
В. Эрлигур Андрасон
70'
66'
Замена
Т. Варьюнд
️️️️
К. Васильев
66'
Замена
Р. Саппинен
️️️️
М. Лепик
57'
Желтая карточка
К. Васильев
Желтая карточка
К. Фридлейфур Гуннарссон
52'
46'
Желтая карточка
В. Крейда
ГОЛ! 1:1!
В. Тор Ингимундарсон
Пас отдал
А. Элис Трандарсон
40'
Желтая карточка
А. Элис Трандарсон
25'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Лепик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
Флора
6
Robert Veering
ЦЗ
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
5
Andreas Vaher
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
7
Данил Кураксин
ЛВ
32
Владислав Крейда
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
22
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Викингур
35
Jochum Magnusson
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
36
Haraldur Agust Brynjarsson
ЦЗ
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
29
Hrannar Ingi Magnússon
ЦЗ
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
Флора
1
Silver Rebane
ВР
23
Михаил Колобов
ЦЗ
24
Oscar Pihela
ЦЗ
93
Sten Patrick Prunn
ЦЗ
13
Nikita Mihhailov
ЦП
17
Gregor Rõivassepp
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
29
Sander Alamaa
ЦФ
14
Тони Варьюнд
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
89
Maksim Kalimullin
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Йонссон
24
Атласон
5
Фьолусон
4
Экрот
22
Гуннарссон
8
Андрасон
23
21
Трандарсон
25
Ингимундарсон
25
22
4-3-1-3
26
Хуссар
16
Тугьяс
5
6
32
Крейда
14
Васильев
8
Соометс
7
Кураксин
22
Лепик
33
20
Зенев
21
Трандарсон
9
Гудьонссон
9
Гудьонссон
21
Трандарсон
20
Зенев
13
13
20
Зенев
22
Лепик
15
Саппинен
15
Саппинен
22
Лепик
14
Васильев
14
Варьюнд
14
Варьюнд
14
Васильев
7
Кураксин
9
Аллику
9
Аллику
7
Кураксин
Остались в запасе
Викингур
Флора
35
Jochum Magnusson
ВР
36
Haraldur Agust Brynjarsson
ЦЗ
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
29
Hrannar Ingi Magnússon
ЦЗ
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
1
Silver Rebane
ВР
23
Михаил Колобов
ЦЗ
24
Oscar Pihela
ЦЗ
93
Sten Patrick Prunn
ЦЗ
17
Gregor Rõivassepp
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
29
Sander Alamaa
ЦФ
89
Maksim Kalimullin
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Остались в запасе
35
Jochum Magnusson
ВР
36
Haraldur Agust Brynjarsson
ЦЗ
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
29
Hrannar Ingi Magnússon
ЦЗ
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Silver Rebane
ВР
23
Михаил Колобов
ЦЗ
24
Oscar Pihela
ЦЗ
93
Sten Patrick Prunn
ЦЗ
17
Gregor Rõivassepp
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
29
Sander Alamaa
ЦФ
89
Maksim Kalimullin
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Викингур - Флора
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Стадион:
Víkingsvollur Stadium, Reykjavik
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