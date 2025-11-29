Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Флитвуд
Милтон Кинс Донс - Флитвуд: онлайн-трансляция 29 ноября 2025
Милтон Кинс Донс
29.11.2025, суббота, 15:30
Англия. Вторая лига, 18 тур
- : -
Не начался
Флитвуд
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Флитвуд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Милтон Кинс Донс
Флитвуд
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
3 марта 2024, 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
Больше новостей
Последние матчи
Все
Милтон Кинс Донс
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 2 тур
Бэрроу
0 : 2
09.08.2025
Милтон Кинс Донс
Англия. Вторая лига, 2 тур
Флитвуд
2 : 1
09.08.2025
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 1 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
02.08.2025
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 1 тур
Барнет
0 : 2
02.08.2025
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 46 тур
Суиндон Таун
0 : 0
03.05.2025
Милтон Кинс Донс
Англия. Вторая лига, 2 тур
Бэрроу
0 : 2
09.08.2025
Милтон Кинс Донс
Англия. Вторая лига, 1 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
02.08.2025
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 46 тур
Суиндон Таун
0 : 0
03.05.2025
Милтон Кинс Донс
Англия. Вторая лига, 45 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
26.04.2025
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 44 тур
Крю Александра
0 : 1
21.04.2025
Милтон Кинс Донс
Англия. Вторая лига, 2 тур
Флитвуд
2 : 1
09.08.2025
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 1 тур
Барнет
0 : 2
02.08.2025
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 46 тур
Брэдфорд Сити
1 : 0
03.05.2025
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 45 тур
Флитвуд
2 : 0
26.04.2025
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 44 тур
Хэрроджейт
3 : 1
21.04.2025
Флитвуд
