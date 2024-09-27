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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Пеньяроль - Фламенго
Пеньяроль - Фламенго: обзор матча 27 сентября 2024
Пеньяроль
27.09.2024, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Фламенго
Замена
Г. Рамирес
️️️️
E. Darías
90'
83'
Замена
Д. Луис
️️️️
Ф. Бруно
83'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Л. Ортис
Замена
F. Batista
️️️️
M. Silvera
77'
74'
Замена
Айртон
️️️️
А. Сандро
Замена
Л. Секейра
️️️️
Д. Баез
67'
Замена
L. Hernández
️️️️
J. Cabrera
67'
63'
Желтая карточка
Л. Ортис
59'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Варела
59'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Г. Плата
20'
Желтая карточка
Г. Плата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
15
Максимильяно Оливера
(К)
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
14
Damián García
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
7
Javier Cabrera
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
19
Гонсало Плата
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
28
Леонардо Секейра
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Аллан
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Эвертон
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Carlinhos
ЦФ
3-5-2
29
15
Оливера
2
20
14
13
7
10
20
11
28
Баез
3-2-2-3
1
Росси
15
Бруно
4
Перейра
3
Ортис
2
Варела
26
Сандро
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
19
Плата
18
де ла Крус
27
Энрике
13
11
Рамирес
11
Рамирес
13
28
Баез
28
Секейра
28
Секейра
28
Баез
7
27
27
7
11
9
9
11
26
Сандро
6
Айртон
6
Айртон
26
Сандро
15
Бруно
4
Луис
4
Луис
15
Бруно
2
Варела
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Варела
3
Ортис
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
3
Ортис
19
Плата
9
Барбоза
9
Барбоза
19
Плата
Остались в запасе
Пеньяроль
Фламенго
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Аллан
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Эвертон
ЦП
9
Carlinhos
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Аллан
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Эвертон
ЦП
9
Carlinhos
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Пеньяроль - Фламенго
2
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
17
Офсайды
0
2
Количество передач
197
554
Сейвы
2
1
Точность передач %
52
81
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.1
0.87
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
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