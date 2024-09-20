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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Фламенго - Пеньяроль
Фламенго - Пеньяроль: обзор матча 20 сентября 2024
Фламенго
20.09.2024, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Пеньяроль
13'
J. Cabrera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Пеньяроль
90'
+1
Желтая карточка
W. Aguerre
76'
Замена
C. Mayada
️️️️
P. Milans
73'
Замена
F. Batista
️️️️
M. Silvera
Замена
Л. Ортис
️️️️
Н. де ла Крус
70'
69'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
E. Darías
69'
Замена
L. Hernández
️️️️
Д. Баез
68'
Замена
Л. Секейра
️️️️
J. Cabrera
Замена
Айртон
️️️️
А. Сандро
61'
Замена
C.
️️️️
Г. Плата
61'
Замена
К. Алькарас
️️️️
Э. Пульгар
56'
Желтая карточка
Э. Пульгар
53'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Варела
46'
Желтая карточка
Г. Плата
43'
32'
Желтая карточка
J. Méndez
29'
Желтая карточка
D. García
13'
ГОЛ! 0:1!
J. Cabrera
Пас отдал
M. Silvera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
19
Гонсало Плата
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
15
Максимильяно Оливера
(К)
ЛЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
14
Damián García
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
7
Javier Cabrera
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
29
Аллан
ЦП
7
Эвертон
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
28
Леонардо Секейра
ПВ
27
Lucas Hernández
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
4-1-2-3
1
Росси
26
Сандро
15
Бруно
4
Перейра
2
Варела
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
18
де ла Крус
19
Плата
3-5-2
29
2
20
15
Оливера
20
13
7
10
14
11
28
Баез
26
Сандро
6
Айртон
6
Айртон
26
Сандро
18
де ла Крус
3
Ортис
3
Ортис
18
де ла Крус
2
Варела
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Варела
5
Пульгар
24
Алькарас
24
Алькарас
5
Пульгар
19
Плата
9
9
19
Плата
20
18
18
20
13
11
Рамирес
11
Рамирес
13
7
28
Секейра
28
Секейра
7
28
Баез
27
27
28
Баез
11
9
9
11
Остались в запасе
Фламенго
Пеньяроль
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
7
Эвертон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
23
Rodrigo Perez
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
A. Medina
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
7
Эвертон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
23
Rodrigo Perez
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
A. Medina
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Диего Агирре
Статистика матча Фламенго - Пеньяроль
2
3
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
11
Офсайды
1
5
Количество передач
620
195
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
64
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.8
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Маракана
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