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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Прогресо - Пеньяроль
Прогресо - Пеньяроль: обзор матча 05 апреля 2026
Прогресо
05.04.2026, воскресенье, 01:00
Уругвай. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Пеньяроль
24'
L. Miguel Angulo
39'
L. Miguel Angulo
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Прогресо - Пеньяроль
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Lucas Ferreira
90'
+3'
86'
Желтая карточка
Эрик Ремеди
Замена
Jonathan Dos Santos
️️️️➡️️
Matteo Copelotti
72'
72'
Замена
Abel Hernández
️️️️➡️️
Матиас Аресо
72'
Замена
M. Gonzalez
️️️️➡️️
Gastón Togni
65'
Замена
Facundo Batista
️️️️➡️️
Luis Miguel Angulo
65'
Замена
Kevin Rodríguez
️️️️➡️️
Франко Эскобар
Замена
Agustín Daniel Codagnone Puga
️️️️➡️️
Adrián Colombino
58'
Замена
️️️️➡️️
A. Paz
46'
Замена
Federico Andueza
️️️️➡️️
Santiago Viera
46'
Замена
Gianfranco Trasante
️️️️➡️️
Mauro Martín
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Luis Miguel Angulo
33'
Желтая карточка
Leonardo Fernández
Желтая карточка
Matteo Copelotti
31'
24'
ГОЛ! 0:1!
Luis Miguel Angulo
14'
Гол отменен - фол
Матиас Аресо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прогресо
1
Andrés Mehring
ВР
15
Mauro Martín
ЦЗ
3
Federico García
ЦЗ
13
Hernan Carroso
ЦЗ
14
Facundo Kidd
ЦЗ
5
Agustin Pinheiro
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
22
A. Paz
ЦП
23
Matteo Copelotti
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
Пеньяроль
1
Sebastián Britos
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
2
Франко Эскобар
ПЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
21
Jesús Trindade
ЦП
8
Nicolás Fernández
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
19
Матиас Аресо
ЦФ
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
23
Gastón Togni
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Прогресо
33
Agustín Requena
ВР
16
Gianfranco Trasante
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
4
Marcos Paolini
ЦЗ
30
Agustín Daniel Codagnone Puga
ЦП
93
D. Sanchez
ЦФ
25
Jonathan Dos Santos
ЦФ
11
Nahuel López
ЦФ
19
J. Silva
ЦФ
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
14
Kevin Rodríguez
ЦЗ
25
M. Gonzalez
ЦЗ
26
A. Madruga
ЦЗ
28
Ignacio Alegre
ЦЗ
30
Stiven Muhlethaler
ЦП
18
German Barbas
ЦП
80
Franco González
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
4-4-2
1
15
13
14
3
5
24
22
17
8
23
3-1-3-3
1
2
Эскобар
6
15
Оливера
5
Ремеди
21
8
10
23
77
19
Аресо
15
16
16
15
24
6
6
24
8
30
30
8
23
25
25
23
2
Эскобар
14
14
2
Эскобар
23
25
25
23
19
Аресо
99
99
19
Аресо
77
9
9
77
Остались в запасе
Прогресо
Пеньяроль
33
Agustín Requena
ВР
4
Marcos Paolini
ЦЗ
93
D. Sanchez
ЦФ
11
Nahuel López
ЦФ
19
J. Silva
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
29
Washington Aguerre
ВР
26
A. Madruga
ЦЗ
28
Ignacio Alegre
ЦЗ
30
Stiven Muhlethaler
ЦП
18
German Barbas
ЦП
80
Franco González
ЦП
Главный тренер
Диего Агирре
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
4
Marcos Paolini
ЦЗ
93
D. Sanchez
ЦФ
11
Nahuel López
ЦФ
19
J. Silva
ЦФ
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
26
A. Madruga
ЦЗ
28
Ignacio Alegre
ЦЗ
30
Stiven Muhlethaler
ЦП
18
German Barbas
ЦП
80
Franco González
ЦП
Главный тренер
Хавьер Мендес
Главный тренер
Диего Агирре
Статистика матча Прогресо - Пеньяроль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Anahi Fernandez, Uruguay
Стадион:
Эстадио Сентенарио
Посещаемость:
16500
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