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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Сочи
Чайка - Сочи: обзор матча 26 апреля 2025
Чайка
26.04.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Сочи
52'
М. Крамарич
55'
В. Писарский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Сочи
Замена
О. Козаченко
️️️️
С. Библик
90'
89'
Замена
Л. Стойсавлевич
️️️️
М. Крамарич
Желтая карточка
О. Николаев
85'
72'
Замена
П. Маслов
️️️️
К. Заика
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
Д. Пелих
68'
Желтая карточка
Я. Арбузов
66'
64'
Желтая карточка
В. Писарский
Замена
Я. Арбузов
️️️️
М. Бамматгереев
58'
Замена
В. Руденко
️️️️
Н. Маляров
58'
Желтая карточка
А. Хохлачев
56'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Писарский
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Крамарич
Желтая карточка
Н. Кармаев
40'
Желтая карточка
Э. Зарыпбеков
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
97
Матвей Тороп
ЛВ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
3-1-2-2-2
1
Штепа
4
Ибрагимов
45
Кармаев
2
Пелих
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
11
Николаев
13
Янов
77
Библик
7
Хохлачев
4-2-3-1
35
Дегтев
27
Заика
5
Аберден
4
Литвинов
17
Макарчук
14
Сааведра
13
Кайнов
59
Барт
14
Крамарич
29
Никитин
77
Писарский
2
Пелих
32
Пивоваров
32
Пивоваров
2
Пелих
77
Библик
9
Козаченко
9
Козаченко
77
Библик
10
Бамматгереев
19
Арбузов
19
Арбузов
10
Бамматгереев
7
Маляров
19
Руденко
19
Руденко
7
Маляров
14
Крамарич
55
Стойсавлевич
55
Стойсавлевич
14
Крамарич
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
Остались в запасе
Чайка
Сочи
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Чайка - Сочи
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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