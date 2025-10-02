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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Фиорентина - Сигма
Фиорентина - Сигма: обзор матча 02 октября 2025
Фиорентина
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
2 : 0
Завершен
Сигма
27'
Р. Пикколи
90+5'
Ч. Ндур
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Сигма
Завершен
ГОЛ! 2:0!
Чер Ндур
Пас отдал
Альберт Гюдмюндссон
90'
+5
Замена
Пьетро Комуццо
️️️️➡️️
Марин Понграчич
86'
Желтая карточка
Давид Де Хеа
84'
77'
Замена
Jáchym Šíp
️️️️➡️️
Симион Мичез
72'
Замена
Радим Брейте
️️️️➡️️
Тихомир Костадинов
Замена
Никколо Фортини
️️️️➡️️
Додо
72'
Замена
Альберт Гюдмюндссон
️️️️➡️️
Эдин Джеко
72'
64'
Желтая карточка
Тихомир Костадинов
63'
Замена
Мухамед Тижани
️️️️➡️️
Matej Mikulenka
63'
Замена
Симион Мичез
️️️️➡️️
Артур Должников
Желтая карточка
Чер Ндур
62'
Замена
Якопо Фаццини
️️️️➡️️
Роландо Мандрагора
59'
Замена
Фабиано Паризи
️️️️➡️️
Робин Госенс
59'
46'
Замена
Stepan Langer
️️️️➡️️
Tkac
ГОЛ! 1:0!
Роберто Пикколи
Пас отдал
Чер Ндур
27'
Желтая карточка
Николо Фаджоли
25'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
6
Лука Раньери
(К)
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сигма
91
Jan Koutny
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
16
Filip Slavicek
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
25
Matej Mikulenka
ЦП
47
Михал Беран
АП
70
Ахмад Гали
ЛВ
77
Артур Должников
ПВ
13
Jiří Sláma
(К)
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Фиорентина
1
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
98
Matúš Hruška
ВР
23
Андрес Думитреску
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
37
Stepan Langer
ЦП
41
Симион Мичез
ПВ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
22
Tomáš Huk
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
3-3-1-1-2
43
Де Хеа
21
Госенс
3
Понграчич
30
Мари
6
Раньери
8
Мандрагора
2
Додо
27
Ндур
44
Фаджоли
91
Пикколи
11
Джеко
3-2-3-2
91
2
Силла
21
Крал
16
26
Костадинов
25
77
Должников
47
Беран
70
Гали
24
13
21
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
21
Госенс
3
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
3
Понграчич
2
Додо
29
Фортини
29
Фортини
2
Додо
8
Мандрагора
22
Фаццини
22
Фаццини
8
Мандрагора
11
Джеко
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
11
Джеко
26
Костадинов
7
Брейте
7
Брейте
26
Костадинов
24
37
37
24
77
Должников
41
Мичез
41
Мичез
77
Должников
Мичез
6
6
Мичез
25
26
Тижани
26
Тижани
25
Остались в запасе
Фиорентина
Сигма
1
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
98
Matúš Hruška
ВР
23
Андрес Думитреску
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
22
Tomáš Huk
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
1
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
Остались в запасе
98
Matúš Hruška
ВР
23
Андрес Думитреску
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
22
Tomáš Huk
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Фиорентина - Сигма
3
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
19
18
Офсайды
7
1
Количество передач
390
328
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.2
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Артемио Франки
Посещаемость:
8149
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Аталанта
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Ювентус
0 : 2
17.05.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 0
10.05.2026
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