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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пандурий - Фиорентина
Пандурий - Фиорентина: обзор матча 07 ноября 2013
Пандурий
07.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
32'
Э. Перейра
86'
Ридер
90+2'
Б. Валеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пандурий - Фиорентина
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Б. Валеро
Пас отдал
Х. Куадрадо
Желтая карточка
П. Минготе
89'
Замена
А. Сипо
️️️️
Д. Дистефано
86'
86'
ГОЛ! 1:1!
Ридер
Пас отдал
Х. Куадрадо
80'
Замена
Л. Капецци
️️️️
Ф. Ронкалья
79'
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
П. Антон
79'
69'
Желтая карточка
Гонсало
65'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
М. Момчилович
55'
46'
Замена
Б. Валеро
️️️️
А. Яковенко
Замена
Ю. Мамеле
️️️️
Эрико
42'
ГОЛ! 1:0!
Э. Перейра
Пас отдал
А. Булейкэ
32'
Замена
П. Минготе
️️️️
Р. Станка
24'
Желтая карточка
Эрико
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пандурий
33
Рэзван Станка
ВР
18
Богдан Унгурушан
ЦЗ
5
Параскевас Христу
ЦЗ
21
Эрико
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
7
Алин Булейкэ
ЦП
22
Давид Дистефано
ЦП
21
Никандро Бреевелд
ЦП
24
Эрик Перейра
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
9
Алекс
ЦФ
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Пандурий
80
Педру Минготе
ВР
6
Юлиан Мамеле
ЦЗ
3
Армандо Сипо
ЦЗ
8
Калин Вирджил Кристя
ЦП
90
Алехандру Чюкур
ЦП
11
Адмир Адрович
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-5-1
33
Станка
18
Унгурушан
21
Эрико
15
Момчилович
5
Христу
22
Дистефано
21
Бреевелд
24
Перейра
5
Антон
7
Булейкэ
9
Алекс
4-4-1-1
78
Мунуа
14
Ронкалья
5
Комппер
2
Гонсало
3
Алонсо
7
Яковенко
20
Аквилани
14
Фернандес
7
Куадрадо
17
Хоакин
10
Ридер
21
Эрико
6
Мамеле
6
Мамеле
21
Эрико
22
Дистефано
3
Армандо Сипо
3
Армандо Сипо
22
Дистефано
33
Станка
80
Минготе
80
Минготе
33
Станка
14
Ронкалья
82
Капецци
82
Капецци
14
Ронкалья
7
Яковенко
6
Валеро
6
Валеро
7
Яковенко
14
Фернандес
72
Иличич
72
Иличич
14
Фернандес
Остались в запасе
Пандурий
Фиорентина
8
Калин Вирджил Кристя
ЦП
11
Адмир Адрович
ЦФ
90
Алехандру Чюкур
ЦП
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
8
Калин Вирджил Кристя
ЦП
11
Адмир Адрович
ЦФ
90
Алехандру Чюкур
ЦП
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Пандурий - Фиорентина
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
2 : 1
04.08.2016
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Пандурий
1 : 3
28.07.2016
Маккаби
Товарищеские матчи
Динамо
2 : 2
30.01.2016
Пандурий
Лига Европы, 6 тур
Пандурий
0 : 0
12.12.2013
Пасуш де Феррейра
Лига Европы, 5 тур
Днепр
4 : 1
29.11.2013
Пандурий
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Константин Рэдулеску
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