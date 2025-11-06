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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Майнц - Фиорентина
Майнц - Фиорентина: обзор матча 06 ноября 2025
Майнц
06.11.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
68'
Б. Холлербах
90+5'
Л. Джэ Сон
16'
С. Сом
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Майнц - Фиорентина
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Марин Понграчич
ГОЛ! 2:1!
Ли Джэ Сон
Пас отдал
Кайсу Сано
90'
+5
90'
+5'
85'
Замена
Николо Фаджоли
️️️️➡️️
Симон Сом
Замена
Вильям Бевинг
️️️️➡️️
Надим Амири
81'
69'
Замена
Пьетро Комуццо
️️️️➡️️
Пабло Мари
ГОЛ! 1:1!
Бенедикт Холлербах
Пас отдал
Ли Джэ Сон
68'
Желтая карточка
Надим Амири
67'
Замена
Бенедикт Холлербах
️️️️➡️️
Пауль Небель
65'
63'
Желтая карточка
Пабло Мари
(грубость)
Желтая карточка
Пауль Небель
(грубость)
62'
Замена
Ли Джэ Сон
️️️️➡️️
Арминдо Зиб
60'
Замена
Кайсу Сано
️️️️➡️️
Леннард Мэлони
60'
59'
Замена
Мойзе Кен
️️️️➡️️
Роберто Пикколи
59'
Замена
Роландо Мандрагора
️️️️➡️️
Чер Ндур
50'
Желтая карточка
Чер Ндур
(грубость)
Желтая карточка
Леннард Мэлони
(задержка)
48'
Замена
Силвэн Видмер
️️️️➡️️
Филипп Мвене
46'
45'
+2'
16'
ГОЛ! 0:1!
Симон Сом
Пас отдал
Роберто Пикколи
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
(К)
ЦП
24
Сота Кавасаки
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
6
Лука Раньери
(К)
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
23
Симон Сом
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
33
Даниэль Бац
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Кайсу Сано
ОП
22
Николас Ферачниг
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
20
Мойзе Кен
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-1-2
27
Центнер
21
Да Коста
48
Потульски
15
Мэлони
16
Мвене
31
Кор
10
Амири
24
Кавасаки
8
Небель
11
Зиб
44
Вайпер
4-1-4-1
50
Мартинелли
2
Додо
3
Понграчич
30
Мари
6
Раньери
23
Сом
22
Фаццини
29
Фортини
27
Ндур
41
Кавилья
91
Пикколи
16
Мвене
3
Видмер
3
Видмер
16
Мвене
15
Мэлони
24
Сано
24
Сано
15
Мэлони
11
Зиб
10
Джэ Сон
10
Джэ Сон
11
Зиб
10
Амири
14
Бевинг
14
Бевинг
10
Амири
8
Небель
17
Холлербах
17
Холлербах
8
Небель
30
Мари
15
Комуццо
15
Комуццо
30
Мари
27
Ндур
8
Мандрагора
8
Мандрагора
27
Ндур
23
Сом
44
Фаджоли
44
Фаджоли
23
Сом
91
Пикколи
20
Кен
20
Кен
91
Пикколи
Остались в запасе
Майнц
Фиорентина
1
Лассе Рис
ВР
33
Даниэль Бац
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
22
Николас Ферачниг
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
43
Давид Де Хеа
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
33
Даниэль Бац
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
22
Николас Ферачниг
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Майнц - Фиорентина
3
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
19
12
Офсайды
1
1
Количество передач
381
491
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.65
1.57
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Мева Арена
Посещаемость:
30300
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1 : 3
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0 : 0
10.05.2026
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0 : 2
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Майнц
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3 : 4
25.04.2026
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Боруссия М
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Майнц
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Фиорентина
1 : 1
22.05.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
0 : 2
17.05.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 0
10.05.2026
Дженоа
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