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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Османлыспор
Фенербахче - Османлыспор: обзор матча 08 апреля 2018
Фенербахче
08.04.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Османлыспор
55'
М. Шкртел
61'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Османлыспор
62'
Желтая карточка
М. Байир
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Шкртел
Пас отдал
М. Вальбуэна
55'
45'
Желтая карточка
М. Чагыран
Желтая карточка
Н. Дирар
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Соуза
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
9
Мехмет Батдал
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Фернандао
ЦФ
Османлыспор
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Демирель
33
Али Калдырым
2
Озбайраклы
37
Шкртел
33
Нойштедтер
5
Соуза
4
Потук
5
Топал
8
Дирар
20
Жулиано
9
Сольдадо
3-4-2
99
Карчемарскас
33
Байир
8
Пинту
2
Айхан
17
Регаттен
7
Гюрлер
6
Чагыран
6
Гюльселам
30
Умар
9
Батдал
Остались в запасе
Фенербахче
Османлыспор
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Фернандао
ЦФ
Остались в запасе
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Фенербахче - Османлыспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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