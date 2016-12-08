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Вильярреал - ФКСБ
Вильярреал - ФКСБ: обзор матча 08 декабря 2016
Вильярреал
08.12.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, группа L, 6 тур
2 : 1
Завершен
ФКСБ
16'
Н. Сансоне
88'
М. Тригерос
55'
В. Аким
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - ФКСБ
90'
+1
Желтая карточка
В. Аким
ГОЛ! 2:1!
М. Тригерос
Пас отдал
Р. Сориано
88'
Замена
Родри
️️️️
С. Бакамбу
85'
Замена
Р. Борре
️️️️
Н. Сансоне
80'
79'
Вторая желтая
Г. Тамаш
77'
Замена
Д. Попеску
️️️️
Ф. Болдрин
Желтая карточка
Джонатан
68'
68'
Желтая карточка
Б. Голубович
55'
Замена
В. Аким
️️️️
М. Пинтилий
55'
ГОЛ! 1:1!
В. Аким
Пас отдал
Г. Тамаш
45'
Замена
Б. Голубович
️️️️
Г. Энаке
Замена
А. Гонсалес
️️️️
М. Мусаккио
39'
32'
Желтая карточка
Г. Тамаш
Желтая карточка
С. Бакамбу
27'
25'
Желтая карточка
Г. Энаке
ГОЛ! 1:0!
Н. Сансоне
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ПП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
55
Александру Бурчану
ОП
29
Вильям
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
44
Габриэль Энаке
ПП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Вильярреал
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
29
Леонардо Суарес
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
12
Пато
ЦФ
ФКСБ
33
Эдуард Станчу
ВР
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
20
Влад Аким
ЦП
19
Аднан Аганович
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
14
Боян Голубович
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
4-4-1-1
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
37
Мусаккио
2
Гаспар
21
Сориано
21
Бруно
14
Тригерос
6
Джонатан
11
Сансоне
94
Бакамбу
3-1-5-1
1
Ницэ
14
Тошка
15
Момчилович
30
Тамаш
55
Бурчану
44
Энаке
77
Попа
10
Болдрин
8
Пинтилий
19
Мок
29
Вильям
11
Сансоне
19
Борре
19
Борре
11
Сансоне
37
Мусаккио
27
Гонсалес
27
Гонсалес
37
Мусаккио
94
Бакамбу
16
Родри
16
Родри
94
Бакамбу
44
Энаке
14
Голубович
14
Голубович
44
Энаке
10
Болдрин
24
Попеску
24
Попеску
10
Болдрин
8
Пинтилий
20
Аким
20
Аким
8
Пинтилий
Остались в запасе
Вильярреал
ФКСБ
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
29
Леонардо Суарес
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
70
Антонио Яколиш
ПВ
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Аднан Аганович
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
29
Леонардо Суарес
ЦП
12
Пато
ЦФ
Остались в запасе
70
Антонио Яколиш
ПВ
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Аднан Аганович
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Вильярреал - ФКСБ
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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