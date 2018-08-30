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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Рапид
ФКСБ - Рапид: обзор матча 30 августа 2018
ФКСБ
30.08.2018, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Рапид
63'
М. Зоннляйтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Рапид
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Зоннляйтнер
Желтая карточка
Д. Андрада Тейшейра
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
77
Александру Стан
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
Главный тренер
Николае Дикэ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ФКСБ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
17
Флоринел Коман
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
4-1
77
Стан
8
Пинтилий
20
Бензар
80
Тейшейра
17
Тэнасе
1-3-2
30
Штребингер
6
Зоннляйтнер
22
Шваб
99
Мург
28
Кнасмюллнер
19
Алар
9
Иван
Остались в запасе
ФКСБ
Рапид
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
24
Раул Русеску
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча ФКСБ - Рапид
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
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0 : 1
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1 : 0
02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
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