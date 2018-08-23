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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - ФКСБ
Рапид - ФКСБ: обзор матча 23 августа 2018
Рапид
23.08.2018, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
ФКСБ
4'
К. Кнасмюллнер
40'
М. Зоннляйтнер
49'
Ш. Шваб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - ФКСБ
Вторая желтая
В. Бериша
84'
79'
Желтая карточка
М. Пинтилий
ГОЛ! 3:0!
Ш. Шваб
Пас отдал
Т. Мург
49'
45'
Желтая карточка
Д. Попеску
Желтая карточка
В. Бериша
41'
ГОЛ! 2:0!
М. Зоннляйтнер
Пас отдал
К. Кнасмюллнер
40'
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Т. Мург
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ФКСБ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
8
Михай Пинтилий
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
77
Александру Стан
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
ФКСБ
70
Антонио Яколиш
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
2-3-2
30
Штребингер
5
Болинголи
6
Зоннляйтнер
22
Шваб
99
Мург
28
Кнасмюллнер
19
Алар
14
Бериша
1-4
24
Попеску
80
Тейшейра
77
Стан
20
Бензар
8
Пинтилий
Остались в запасе
Рапид
ФКСБ
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
70
Антонио Яколиш
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
Остались в запасе
70
Антонио Яколиш
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Рапид - ФКСБ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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